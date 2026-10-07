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गजब का चोर! पहले चुराया आईफोन, फिर मैसेज कर मांगा पासवर्ड, पुलिस पर भी उठ रहे सवाल

देहरादून : राजधानी देहरादून में शायद चोरों के अंदर से खाकी का खौफ खत्म हो गया है. इसीलिए चोर चोरी करने के बाद भी पुलिस को लगातार चैलेंज कर रहे हैं. ऐसे ही एक मामले देहरादून शहर के क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर चोर ने पहले एक घर से आईफोन चोरी किया. आईफोन चोरी करने के बाद चोर ने फोन के मालिक की बहन के मोबाइल पर मैसेज भेजा और आईफोन का पासवर्ड मांग. लगातार मैसेज आने से परेशान पीड़िता ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की और साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए.

कौशिकी ध्यानी का कहना है कि उनके भाई ने इस मामले में 13 सितंबर को पुलिस को शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं अब आरोपी कौशिकी ध्यानी के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज रहा है और उनके आईफोन का पासवर्ड मांग रहा है. इसके अलावा आरोपी ने पीड़िता को कई और मैसेज भी भेज है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की.

12 सितंबर को कमरे से गायब हुआ था आईफोन: युवती कौशिकी ध्यानी ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया. वीडियो में पीड़िता ने बताया कि वो क्लेमेंटटाउन के सनशाइन एन्क्लेव में रहती है. बीती 12 सितंबर को सुबह 6.30 बजे उनके भाई सक्षम ने अपना आईफोन इस्तेमाल किया था. उसके बाद 8.45 पर उनका फोन गायब हो गया. उन्होंने बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो पता चला कि दो संदिग्ध लोग उनके कमरे की तरफ आते-जाते हुए दिखाए दिए. उस समय उनके कमरे का गेट खुला हुआ था.

पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप: कौशिकी ध्यानी ने आखिर में परेशान होकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल किए. कौशिकी ध्यानी का कहना है कि जब संदिग्ध की ओर से पासवर्ड मांगने वाला मैसेज आया तो वह रात करीब 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचीं थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुबह आने के लिए कहा था. कौशिकी का सवाल है कि जब पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध की तस्वीर और उसके द्वारा भेजे गए मैसेज जैसे अहम सुराग मौजूद हैं तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की.

चोरी के बाद बहन से ही मांगने लगा पासवर्ड: कौशिकी ध्यानी का आरोप है कि फोन चोरी करने वाला लगातार चोरी किए गए आईफोन का पासवर्ड मांग रहा हैं, कौशिकी ने इन मैसेज के स्क्रीनशॉट समेत अन्य जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराने की बात कही है. उनका कहना है कि जब संदिग्ध खुद पीड़ित परिवार के सदस्य से संपर्क कर रहा है और पासवर्ड मांग रहा है तो यह पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है.

डीआईटी और ग्राफिक एरा के आसपास भी चोरी का दावा: कौशिकी ध्यानी ने अपने सोशल मीडिया वीडियो में दावा किया कि इसी संदिग्ध के खिलाफ DIT University और Graphic Era University के आसपास चोरी की अन्य घटनाओं की CCTV फुटेज भी सामने आई हैं. उनके मुताबिक इन इलाकों में छात्रों के मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी होने की शिकायतें भी सामने आई हैं. उन्होंने पुलिस से अलग-अलग घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध सुरागों को जोड़कर जांच करने की मांग की है.

सोशल मीडिया पर पुलिस से पूछे सवाल: वही एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया है कि मोबाइल मिसिंग की सीओ से जानकारी ली गई है. जिस दिन से मोबाइल मिसिंग हुआ था, उसी दिन से पुलिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके उसको ट्रेस किया जा रहा है. साथ ही सीसीटीवी को चेक करते हुए सम्बंधित सीओ उस पर काम करेंगे.

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