बिहार में गजब की चोरी! ट्रांसफार्मर चोरी करने पहुंचे थे दो चोर, एक की मौत
गया में ट्रांसफार्मर चोरी करने पहुंचे दो युवक करंट की चपेट में आ गए. एक की मौके पर ही मौत हो गई. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : October 27, 2026 at 2:13 PM IST
गया : बिहार में चोरी की अजब-गजब घटना सामने आती रही है. कभी चोर पुल उखाड़ कर ले भागते हैं तो कभी कोई और घटना को अंजाम दे देते हैं. गया में चोरों ने बिजली के 11000 केवी तार पर लगे ट्रांसफार्मर को ही चोरी करने का प्रयास किया है. हालांकि इस प्रयास में वह सफल तो नहीं हुए बल्कि एक की बिजली तार की जद में आने से दर्दनाक मौत हो गई है.
बिजली ट्रांसफार्मर चोरी करने आए युवक की मौत
यह घटना गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र की है. कोठी थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में लगे ट्रांसफार्मर की चोरी करने दो युवक पहुंचे थे. ट्रांसफार्मर चोरी करने का प्रयास कर ही रहे थे, कि इसी दौरान बिजली करंट की चपेट में आ गए. करंट से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा दूसरे की स्थिति गंभीर बनी हुई है. उसका इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है.
इमामगंज के बड़ी खाप का रहने वाला था मृतक
मृतक की पहचान इमामगंज थाना के बड़ी खाप गांव के मोहम्मद गुलाम अहमद राजा के रूप में हुई है. वहीं घायल युवक की पहचान इमामगंज प्रखंड के बली बथान गांव निवासी मकसूद खान के रूप में की गई है. पुलिस के अनुसार दोनों बिजली ट्रांसफार्मर की चोरी करने कोठी थाना के देवरिया गांव को पहुंचे थे. इसी दौरान करंट की चपेट में आ गए. करंट की चपेट में आने से गुलाम अहमद राजा की घटनास्थल मौके पर ही मौत हो गई.
जांच करने पहुंची पुलिस
यह घटना देर रात की बताई जाती है. इस घटना की जानकारी कोठी थाना की पुलिस को मिली, तो कोठी थानाध्यक्ष दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं, मृत युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है.
''पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है कि दोनों ट्रांसफार्मर की चोरी करने आए थे. इसी दौरान यह घटना हुई. पुलिस मामले की अग्रतर कार्रवाई करने में जुटी है.''- धीरज कुमार, एसडीपीओ, इमामगंज
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