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बिहार में गजब की चोरी! ट्रांसफार्मर चोरी करने पहुंचे थे दो चोर, एक की मौत

इसी ट्रांसफार्मर की चोरी करने पहुंचे ( ETV Bharat )

गया : बिहार में चोरी की अजब-गजब घटना सामने आती रही है. कभी चोर पुल उखाड़ कर ले भागते हैं तो कभी कोई और घटना को अंजाम दे देते हैं. गया में चोरों ने बिजली के 11000 केवी तार पर लगे ट्रांसफार्मर को ही चोरी करने का प्रयास किया है. हालांकि इस प्रयास में वह सफल तो नहीं हुए बल्कि एक की बिजली तार की जद में आने से दर्दनाक मौत हो गई है.

बिजली ट्रांसफार्मर चोरी करने आए युवक की मौत