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सूने मकान से लाखों पार करने वाले चोर अरेस्ट, साइबर टीम की मदद से खुलासा

राजनांदगांव में सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.आरोपियों के पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है.

THIEF ARRESTED STOLE LAKHS
सूने मकान से लाखों पार करने वाले चोर अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 19, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
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राजनांदगांव : सूने मकानों को टारगेट कर चोरी करने वाले गिरोह का बसंतपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है. चौखडियापारा में बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर सोने के गहने पार करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

लाखों का माल किया था पार
प्रार्थी वतन सिंह राजपूत परिवार सहित बाहर गया हुआ था. इसी दौरान आरोपियों ने सूने मकान को निशाना बनाया, ताला तोड़कर अंदर घुसे और आलमारी में रखे सोने के आभूषण, मोबाइल सहित कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर टीम के साथ जांच शुरू की.मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया.


आदतन बदमाश निकला मास्टरमाइंड
एएसपी कीर्तन राठौर के मुताबिक मुख्य आरोपी शंकर रजक उर्फ बंठा पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का है. उसके खिलाफ मारपीट और नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं.पुलिस के मुताबिक वही इस चोरी का मास्टरमाइंड था.चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने सोने का हार,झुमका,मंगलसूत्र कुल 5 लाख 72 हजार 604 रुपए के गहने बरामद किए हैं. साथ ही घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड भी जब्त किया गया- कीर्तन राठौर, एडिशनल एसपी


संयुक्त टीम की बड़ी सफलता

आपको बता दें कि इस कार्रवाई को साइबर थाना और बसंतपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया. पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में टीम ने तेजी दिखाते हुए पूरे मामले का खुलासा किया. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में सक्रिय अन्य चोरी के मामलों में भी इनसे पूछताछ की जाएगी.

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