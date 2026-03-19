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सूने मकान से लाखों पार करने वाले चोर अरेस्ट, साइबर टीम की मदद से खुलासा

राजनांदगांव : सूने मकानों को टारगेट कर चोरी करने वाले गिरोह का बसंतपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है. चौखडियापारा में बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर सोने के गहने पार करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.





लाखों का माल किया था पार

प्रार्थी वतन सिंह राजपूत परिवार सहित बाहर गया हुआ था. इसी दौरान आरोपियों ने सूने मकान को निशाना बनाया, ताला तोड़कर अंदर घुसे और आलमारी में रखे सोने के आभूषण, मोबाइल सहित कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर टीम के साथ जांच शुरू की.मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया.





आदतन बदमाश निकला मास्टरमाइंड

एएसपी कीर्तन राठौर के मुताबिक मुख्य आरोपी शंकर रजक उर्फ बंठा पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का है. उसके खिलाफ मारपीट और नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं.पुलिस के मुताबिक वही इस चोरी का मास्टरमाइंड था.चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.