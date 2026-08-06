M-5 कोच में यात्री का सामान कर था चोरी, सिक्किम-महानंदा ट्रेन से यात्रियों ने पकड़ा
सिक्किम-महानंदा एक्सप्रेस से शातिर चोर पटना जंक्शन से गिरफ्तार. आरोपी पर कई थानों में शराब का मामला दर्ज. पढ़ें
Published : August 6, 2026 at 9:11 PM IST
पटना: पटना जंक्शन पर सिक्किम-महानंदा एक्सप्रेस में यात्रियों के सामान की चोरी की कोशिश उस समय नाकाम हो गई, जब यात्रियों और टीटीई की सतर्कता से एक शातिर चोर को रंगेहाथ पकड़ लिया गया.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना क्षेत्र निवासी रणवीर कुमार उर्फ लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ पहले से शराबबंदी कानून उल्लंघन समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
पटना जीआरपी टीम ने बताया कि, सिक्किम-महानंदा एक्सप्रेस के एम-5 कोच में एक यात्री गहरी नींद में सो रहा था। इसी दौरान रणवीर कुमार उसके सामान पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा था। तभी ड्यूटी पर मौजूद टीटीई की नजर उस पर पड़ गई.
ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बताया कि, ''टीटीई ने तुरंत यात्रियों को सतर्क किया और सभी ने मिलकर आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया. ट्रेन के पटना जंक्शन पहुंचते ही मामले की सूचना जीआरपी को दी गई.''
सूचना मिलते ही पटना जीआरपी टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके मुंह से शराब की तेज दुर्गंध महसूस हुई.
इसके बाद ब्रेथ एनलाइजर से जांच कराई गई, जिसमें उसके शराब पीने की पुष्टि हुई. पुलिस ने चोरी के प्रयास और शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
जांच के दौरान जब रेल पुलिस ने आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. रणवीर कुमार के खिलाफ अगमकुआं, गांधी मैदान, सचिवालय, फुलवारीशरीफ और चित्रगुप्तनगर समेत विभिन्न थानों में शराबबंदी कानून के उल्लंघन और अन्य अपराधों से जुड़े कुल छह मामले दर्ज हैं. इन मामलों में वह पहले भी जेल जा चुका है.
''आरोपी को यात्रियों और टीटीई की मदद से रंगेहाथ पकड़ा गया। जांच में उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है. उसके खिलाफ आवश्यक धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.'' - रदेश कुमार सिन्हा, पटना जंक्शन थाना प्रभारी
ये भी पढ़ें-