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M-5 कोच में यात्री का सामान कर था चोरी, सिक्किम-महानंदा ट्रेन से यात्रियों ने पकड़ा

पटना: पटना जंक्शन पर सिक्किम-महानंदा एक्सप्रेस में यात्रियों के सामान की चोरी की कोशिश उस समय नाकाम हो गई, जब यात्रियों और टीटीई की सतर्कता से एक शातिर चोर को रंगेहाथ पकड़ लिया गया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना क्षेत्र निवासी रणवीर कुमार उर्फ लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ पहले से शराबबंदी कानून उल्लंघन समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पटना जीआरपी टीम ने बताया कि, सिक्किम-महानंदा एक्सप्रेस के एम-5 कोच में एक यात्री गहरी नींद में सो रहा था। इसी दौरान रणवीर कुमार उसके सामान पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा था। तभी ड्यूटी पर मौजूद टीटीई की नजर उस पर पड़ गई.

ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बताया कि, ''टीटीई ने तुरंत यात्रियों को सतर्क किया और सभी ने मिलकर आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया. ट्रेन के पटना जंक्शन पहुंचते ही मामले की सूचना जीआरपी को दी गई.''

सूचना मिलते ही पटना जीआरपी टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके मुंह से शराब की तेज दुर्गंध महसूस हुई.