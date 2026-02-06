ETV Bharat / state

एक ऐसा चोर, जो सिर्फ मंदिरों में करता है चोरी; Google के सहारे बनाता प्लान, ज्वेलर साथी के साथ गिरफ्तार

अवसानेश्वर महादेव मंदिर में की थी चोरीः पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय के मुताबिक, हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग पर स्थित गोमती नदी के किनारे बने प्राचीन अवसानेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार की रात तकरीबन 2 से 3 बजे रात में चोर चैनल गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसा. इसके बाद गर्भगृह में घुसकर करीब 20 लाख रुपये की शिवलिंग पर लगा चांदी का छत्र और अरघे पर मढा हुआ चांदी का पत्तर समेत दान पात्र में मौजूद नकदी लेकर फरार हो गया थी.

बाराबंकी: जिले में 4 फरवरी को अवसानेश्वर महादेव मंदिर में हुई करीब 20 लाख की चोरी का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने शातिर चोर और चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से मंदिर से चोरी करीब 5 किलो चांदी, 7 हजार रुपये, कटर और प्लास बरामद किये हैं. पकड़ा गया चोर गूगल से मंदिर की जानकारी करने के बाद चोरी करता था.

बुधवार की सुबह जब पुजारी शिवम गिरी पूजा के लिए मंदिर परिसर पहुंचे तो ताला टूटा देखा तब इस चोरी की जानकारी हुई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की. मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिये पता चला कि चोर मंकी कैप लगाकर मंदिर में घुसा था.

चोरी का सोना-चांदी खरीदने वाला सुनार भी गिरफ्तारः मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने चोरी के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया था. साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट किया था. टीमों ने लगातार आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों से छानबीन कर शुक्रवार को सुबेहा थाना क्षेत्र के कछवा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार और कोठी थाना क्षेत्र के मदारपुर तिराहा निवासी जय विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है. वीरेंद्र कुमार मास्टर माइंड है. यह बहुत ही शातिर चोर है, इसके खिलाफ जिले के अलग-अलग थाने में 8 मुकदमे दर्ज हैं. जय विश्वकर्मा पेशे से सुनार है, जो वीरेंद्र द्वारा चोरी किए सोना-चांदी को लेकर पैसे दे देता था. चोरी के सोने-चांदी को वीरेंद्र गलाकर बेच देता था.



गूगल के जरिये मंदिरों की करता था तलाशः एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि वीरेंद्र मंदिरों में चोरी करने का एक्सपर्ट है. सबसे पहले यह गूगल के जरिये उन मंदिरों को तलाशता था, जहां सोना-चांदी या नकदी ज्यादा हो. इसके बाद उस मंदिर की रेकी करता था. कब तक लोग जागते हैं या पुलिस के आने में कितना वक्त लगेगा, इसका हिसाब किताब लगाकर सेफ टाइम में चोरी करता था.



मंदिरों में चोरी करने का एक्सपर्टः एसपी ने बताया कि इससे पहले आरोपी वीरेंद्र ने 04/05 जनवरी की रात असन्दरा थाना क्षेत्र के जरौली गांव में स्थित हनुमान मंदिर से 2 चांदी के मुकुट चोरी किया था. 31 जनवरी की रात रामसनेही घाट थाना क्षेत्र के रामसनेही बाबा मंदिर से इन्वर्टर, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर, एलईडी टीवी व सीसीटीवी कैमरा चोरी किया था. इसके अलावा भी कई मंदिरों में चोरी करने की बात कुबूल की है.

