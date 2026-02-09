ETV Bharat / state

लखनऊ में नशा करने से रोका तो स्मैकियों ने फूंका ट्रैफिक बूथ, दस्तावेज जलकर राख

​स्थानीय लोगों के अनुसार, ​राहगीरों और व्यापारियों ने कई बार नशेड़ियों के खिलाफ शिकायत पुलिस से की है.

Traffic booth blown up
स्मैकियों ने फूंका ट्रैफिक बूथ (Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 8:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी के ​चौक इलाके के पक्का पुल के पास रविवार की देर रात अराजक तत्वों ने ट्रैफिक पुलिस बूथ में आग लगा दी. बताते हैं कि स्मैकियों को नशा करने से रोकने पर इस वारदात को अंजाम दिया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तालश शुरू कर दी है.

बूथ के अंदर रखा सामान राख: घटना में पुलिस बूथ को भारी नुकसान पहुंचा है. बूथ के अंदर रखे महत्वपूर्ण विभागीय दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं. बूथ में रखी चार कुर्सियां जल गईं, जबकि वहां मौजूद एक बड़ी मेज गायब है. पुलिस को अंदेशा है कि नशेड़ी मेज को अपने साथ उठाकर ले गए हैं. बताया जा रहा है कि अराजक तत्व बूथ के पीछे आग जलाकर ताप रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पूरे बूथ को आग के हवाले कर दिया.

स्मैकियों का अड्डा बना पक्का पुल मार्ग: ​स्थानीय लोगों के अनुसार, पक्का पुल से लेकर चौक चौराहे तक का करीब 1 किलोमीटर का दायरा नशेड़ियों का सुरक्षित अड्डा बन चुका है. ​शाम ढलते ही यहां कई गुटों में लोग बैठकर खुलेआम नशा करते हैं. ​पुलिस द्वारा समय-समय पर अभियान चलाने के बावजूद इन स्मैकियों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं. ​राहगीरों और स्थानीय व्यापारियों ने कई बार इसकी शिकायत पुलिस से की है.

​इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्यय ने बताया कि बीती रात कुछ अराजक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है. आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: लखनऊ STF की नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई: स्कूली बच्चों को करते थे कोकीन सप्लाई, 5 गिरफ्तार

TAGGED:

FIRE IN LUCKNOW
FIRE NEWS
FIRE IN UP
TRAFFIC BOOTH BLOWN UP
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.