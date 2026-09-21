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श्मशान की जलती पर चिता पर गोश्त पका रहे थे, फिर जानें क्या हुआ !

शाहजहांपुर में अंतिम संस्कार के बाद चिता की आग में मीट पकाने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

COOKING MEAT ON FUNERAL PYRE
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 3:02 PM IST

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शाहजहांपुर : शाहजहांपुर के पुवायां थाना क्षेत्र से बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद चिता की आग में मीट पकाने के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, ग्राम नत्थापुर में वीरपाल के पिता की चिता की आग में मीट पकाने का आरोप तीन लोगों पर लगा था.

शाहजहांपुर में अंतिम संस्कार के बाद चिता की आग में मीट पकाने के आरोप में तीन गिरफ्तार. (ईटीवी भारत)

आरोप है कि जब वीरपाल ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी. मामले में वीरपाल की तहरीर पर थाना पुवायां में धारा 301, 352 और 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामचरन, राजेन्द्र और सुरेन्द्र सिंह को 21 सितंबर को नत्थापुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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अंतिम संस्कार के बाद चिता की आग में मीट पकाने के आरोप में पुलिस ने तीन गिरफ्तार. (ईटीवी भारत)

सीओ पुवाया प्रवीण मलिक ने बताया कि थाना पुवाया अंतर्गत नत्थापुर गांव में वीरपाल के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके शव का गांव के बाहर ही परिजनों ने ग्रामीणों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया और लोग अपने घरों को वापस चले आए.

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अंतिम संस्कार के बाद चिता की आग में मीट पकाने के आरोप में पुलिस ने तीन गिरफ्तार. (ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि रविवार शाम को जब वीरपाल अंत्येष्टि स्थल पर गया, तो उसके पिता की चिता पर तीन लोग एक बर्तन में गोश्त पकाते हुए मिले इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने पहुंच कर सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दो आरोपी साथी फरार हो गए. पुलिस में कल देर रात फरार दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है.

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अंतिम संस्कार के बाद चिता की आग में मीट पकाने के आरोप में पुलिस ने तीन गिरफ्तार. (ईटीवी भारत)

आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह लोग वहीं पर बैठकर शराब पी रहे थे और उन्हें आग जलती हुई दिखाई दी, तो वह उस पर मांस पकाने लगे. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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