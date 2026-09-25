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अमेरिकी नागरिकों को फंसाते थे चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ड्रग्स केस में, लखनऊ से दो गुजराती गिरफ्तार

लखनऊ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा.

लखनऊ पुलिस दोनों गुजराती को किया गिरफ्तार
लखनऊ पुलिस दोनों गुजराती को किया गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 10:08 AM IST

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लखनऊ: अलीगंज में नावेल्टी सिनेमा के पास स्थित रिध्या प्लाजा में चल रहे फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर सिंडिकेट पर पुलिस ने कड़ा शिकंजा कस दिया है. 18 सितंबर को 16 जालसाजों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने फरार चल रहे दो मुख्य प्रबंधकों क्लोजर्स देवेन्द्र सिंह तोमर और हिमांशु चौहान दोनों गुजरात के निवासी को गिरफ्तार कर लिया है.

यह गिरोह एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियों के नाम पर फर्जी पॉप-अप भेजकर अमेरिकी नागरिकों के सिस्टम हैक करता था. इसके बाद उन्हें चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ड्रग स्मगलिंग जैसे संगीन अपराधों का खौफ दिखाकर उनके बैंक खातों व क्रिप्टो वॉलेट से करोड़ों की ठगी करता था. पुलिस ने इनके कब्जे से 8 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, लग्जरी महिंद्रा XUV 700 कार और 39,000 नकद बरामद किए हैं.


पॉप-अप भेजकर फैलाते थे वायरस का डर: घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनन्द ने बताया कि पुलिस पूछताछ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी की बेहद खौफनाक कार्यप्रणाली उजागर हुई है. आरोपी विदेशी नागरिकों के कंप्यूटर स्क्रीन पर फर्जी वायरस और डेटा लीक का पॉप-अप अलर्ट भेजते थे, जिसमें फर्जी कस्टमर सपोर्ट नंबर दिया होता था. जैसे ही घबराया हुआ विदेशी नागरिक उस नंबर पर कॉल करता, कॉल डायलर एजेंट से होते हुए मुख्य क्लोजर टीम देवेन्द्र और हिमांशु तक ट्रांसफर हो जाती थी.

क्लोजर टीम पीड़ित को बताती थी कि उसके सिस्टम से चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ड्रग स्मगलिंग जैसी आपत्तिजनक गतिविधियां पाई गई हैं. गंभीर कानूनी कार्रवाई और सोशल सिक्योरिटी नंबर सस्पेंड कर बैंक खाते फ्रीज करने की धमकी देकर अमेरिकी नागरिकों से कैश, गोल्ड, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भारी रकम ऐंठ ली जाती थी.

छापेमारी से ठीक पहले भागे थे आरोपी: गिरफ्तार दोनों शातिर अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. 18 सितंबर को रिध्या प्लाजा में जब 16 आरोपी पकड़े गए, तब देवेन्द्र और हिमांशु अपने तीसरे साथी शिवा उर्फ प्रियांशु कुशवाहा के साथ चकमा देकर भाग निकले थे. पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह पहले साउथ गोवा, कोलकाता के न्यूटाउन, वाराणसी और लखनऊ के विभूति खंड में भी फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर चुका है.

आरोपी हिमांशु के खिलाफ गोवा साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज है, जबकि देवेन्द्र सिंह तोमर कोलकाता के इको पार्क थाने के मामले में सेंट्रल जेल में 78 दिन बंद रह चुका है.

डिजिटल साक्ष्य खंगालने में जुटी साइबर सेल: थाना अलीगंज पुलिस, स्वाट टीम और कमिश्नरेट साइबर सेल की टीमें अब आरोपियों से बरामद 8 लैपटॉप, पेनड्राइव और मोबाइलों के डिजिटल डेटा का फॉरेंसिक विश्लेषण कर रही हैं. पुलिस इनके अंतरराष्ट्रीय बैंक खातों और क्रिप्टो वॉलेट्स को फ्रीज कराने की विधिक प्रक्रिया में जुटी है.

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