राहुल गांधी पर बृज भूषण का तगड़ा कमेंट, कहा- 'चुनाव बाद हिंदुओं को देते हैं गाली'

राहुल गांधी पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह.

गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह. (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि “राहुल गांधी चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं. उन्होंने कहा क्या हिंदुओं को गाली देकर कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? उनके ऐसे बयानों से ही राजनीतिक हलकों में लोग उनको हलके में लेना शुरू कर दिये हैं." पत्रकारों द्वारा जब उनसे आगामी चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने दो टूक कहा कि वह जहां से चाहेंगे, वहीं से चुनाव लड़ेंगे और उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिलेगा.