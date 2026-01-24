राहुल गांधी पर बृज भूषण का तगड़ा कमेंट, कहा- 'चुनाव बाद हिंदुओं को देते हैं गाली'
बृज भूषण सिंह ने कहाकि हिंदुओं को गाली देकर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? उनके ऐसे बयानों से ही लोग उनको आंक रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 5:17 PM IST
गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला.
उन्होंने कहा कि “राहुल गांधी चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं. उन्होंने कहा क्या हिंदुओं को गाली देकर कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? उनके ऐसे बयानों से ही राजनीतिक हलकों में लोग उनको हलके में लेना शुरू कर दिये हैं."
पत्रकारों द्वारा जब उनसे आगामी चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने दो टूक कहा कि वह जहां से चाहेंगे, वहीं से चुनाव लड़ेंगे और उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिलेगा.
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर किसी तरह का संशय नहीं है. उनके इस बयान से फिलहाल चुनावी अटकलों पर विराम तो लग ही गया है.
गौर करें तो बृजभूषण शरण सिंह अपने बेबाक और स्पष्ट बयानों के लिए जाने जाते हैं. वह अक्सर विपक्ष ही नहीं, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भी खुलकर टिप्पणी करते रहे हैं. ऐसे में राहुल गांधी पर की गई उनकी यह तीखी टिप्पणी को राजनीतिक हल्के में चर्चा का विषय बन गई है.
सिंह के इस बयान को कांग्रेस पर सीधा हमला और चुनावी माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
वहीं प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज से जुड़े सवाल पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा.
ये भी पढ़ें - पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह बोले- कांग्रेस पार्टी जहां EVM से चुनाव जीती है, वहां पहले इस्तीफा दे