ETV Bharat / state

बेमेतरा में अहीर नृत्य प्रतियोगिता, राउत नाचा ने मोहा मन, मंत्री ने कहा सरकारी लाभ उठाने के लिए जागरूक बनें

बेसिक स्कूल खेल मैदान में जिला स्तरीय यादव ठेठवार महोत्सव और अहीर नृत्य प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण राउत नाचा नर्तकी दल रहे.

Bemetara
बेमेतरा यादव समाज (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 1, 2026 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: बेसिक स्कूल खेल मैदान में शनिवार को यादव समाज की संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला. यहां जिला स्तरीय यादव ठेठवार महोत्सव एवं अहीर नृत्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें लोक कला संस्कृति की शानदार छटा बिखरी. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप से प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए. वही कार्यक्रम की अध्यक्षता बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू ने किया. कार्यक्रम में बेमेतरा नगर पालिका के अध्यक्ष विजय सिन्हा और जिला यादव समाज के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

राउत नाचा की मनमोहक प्रस्तुति ने मोहा मन

जिला स्तरीय यादव ठेठवार महोत्सव एवं अहीर नृत्य प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण जिले के विभिन्न गांवों से आए राउत नाचा नर्तकी दल रहे. जिनके पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने न केवल मनमोहक नृत्य किया, बल्कि हैरतअंगेज दुर्लभ करतब दिखाकर दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया.वही कार्यक्रम के दौरान अपने राउत नृत्य के माध्यम से यदुवंशियों ने लोगों को शराब छोड़ने और दूध पीने की सलाह दी.

Ahir Dance Competition in Bemetara
ठेठवार महोत्सव एवं अहीर नृत्य प्रतियोगिता (ETV Bharat Chhattisgarh)

परंपरा को जीवंत रखने का काम कर रहा यादव समाज: विधायक

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू ने कहा कि जिलों के विभिन्न हिस्सों से पधारे यादव समाज की मण्डलियों द्वारा प्रस्तुत अहीर नृत्य ने हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और एकता का अद्भुत परिचय दिया. निश्चित रूप से यादव समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखते हुए आने वाली पीढ़ियों तक सहेजने का सराहनीय काम कर रहा है.

बेमेतरा में मंत्री गजेंद्र यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)

नचावर की शिक्षा मंत्री ने की प्रशंसा, सरकारी योजनाओं से जुड़ने दिया संदेश

कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने यादव समाज के इस प्रतियोगिता नवाचार की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए ऐसे आयोजनों की बहुत जरूरत है. आने वाले समय में यह महोत्सव और भी भव्य रूप लेगा. मंत्री ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक बनें. समाज के लोगों से उन्होंने सरकारी योजनाओं के संबंध में पंच सरपंच से जानकारी लेने की अपील की.

Ahir Dance Competition in Bemetara
लोक कला संस्कृति की शानदार छटा बिखरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट परिसर में म्यूजिकल हारमोनी, RPF बैंड ने बिखेरे देशभक्ति के सुरमई रंग
छात्रों के भविष्य को संवारने सूरजपुर में मोटिवेशनल गाइडेंस कार्यक्रम, कोटा के प्रख्यात शिक्षक नितिन विजय ने दिए टिप्स किया मोटिवेट
छत्तीसगढ़ में पतले और सुगंधित धान की खेती को मिलेगा बढ़ावा- शिवराज सिंह चौहान

TAGGED:

AHIR DANCE COMPETITION IN BEMETARA
BEMETARA YADAV COMMUNITY
बेमेतरा यादव समाज
गजेंद्र यादव
BEMETARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.