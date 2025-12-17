दिल्ली में किस गाड़ी को मिलेगी एंट्री, किस पर बैन; तीन सख्त नियम कल से होंगे लागू
दिल्ली आने-जाने वालों के लिए तीन अहम नियम 18 दिसंबर से लागू, लापरवाही की तो बढ़ेगी परेशानी.
Published : December 17, 2025 at 7:06 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. खासतौर पर ऐसे लोग जो रोजाना निजी वाहनों से दिल्ली आते-जाते हैं या दिल्ली में नौकरी करते हैं. ऐसे लोगों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है. दिल्ली सरकार 18 दिसंबर से तीन बड़े बदलाव लागू करने जा रही है, जिनका सीधा असर लाखों वाहन चालकों व कर्मचारियों पर पड़ेगा.
पहला नियम: सिर्फ बीएस-6 वाहनों को मिलेगा दिल्ली में प्रवेश
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 18 दिसंबर से दिल्ली में सिर्फ बीएस-6 मानक वाले पेट्रोल व डीजल वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे. बीएस-4, बीएस-3 और उससे नीचे श्रेणी के वाहनों को दिल्ली की सीमा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा. हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. इस फैसले से खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद व अन्य एनसीआर जिलों से आने वाले वे वाहन प्रभावित होंगे, जिनकी उम्र 10 साल से कम है लेकिन वाहन बीएस-6 मानक के नहीं हैं. नियमों के सख्त पालन के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस व परिवहन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी और गहन जांच की जाएगी.
दूसरा नियम: बिना वैध पीयूसीसी नहीं मिलेगा ईंधन
दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी की सड़कों पर बड़ी संख्या में ऐसे वाहन भी दौड़ रहे हैं, जिनके पास वैध पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) नहीं हैं. ऐसे वाहनों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो रही है. अब 18 दिसंबर से बिना वैध पीयूसीसी के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. इसके लिए सभी प्रेट्रोल पंप संचालकों को आदेश जारी किया जा चुका है. बिना वैध पीयूसीसी के पहले जहां केवल चालान का प्रावधान था, अब ईंधन न मिलने से ऐसे वाहन सीधे तौर पर सड़कों से बाहर हो जाएंगे.
तीसरा नियम: 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें. दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या घटेगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा. इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन में भी भीड़ घटेगी. लोग खुद को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से भी बचा सकेंगे. यह आमजन के लिए भी फायदेमंद है.
दिल्ली सरकार के ये तीनों फैसले भले ही आम लोगों के लिए शुरुआती तौर पर असुविधाजनक लगें, लेकिन लंबे समय में यह कदम प्रदूषण नियंत्रण, बेहतर स्वास्थ्य व सुगम यातायात की दिशा में अहम साबित हो सकते हैं. अगर जनता सहयोग करे, पीयूसीसी जैसे नियमों का पालन करे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाए तो दिल्ली की हवा को साफ करना असंभव नहीं है. हालांकि अब यह देखने वाली बात होगी कि तीनों नियमों के लागू होने के लोगों को प्रदूषण से कितनी राहत मिलती है.
कैब चालकों की रोजी रोटी पर पड़ेगा सीधा असर
दिल्ली–एनसीआर में रोजाना लाखों कैब सड़कों पर दौड़ती हैं, जिनमें बड़ी संख्या बीएस-6 से नीचे की श्रेणी की हैं. इन कैबों को चलाकर हजारों चालक अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. 18 दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों के तहत ऐसी कैबों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिससे कैब चालकों की आजीविका पर सीधा असर पड़ सकता है. कई चालकों का कहना है कि नई बीएस-6 या इलेक्ट्रिक कैब खरीदना फिलहाल उनके लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है. वहीं, यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली आने के लिए कैब की उपलब्धता कम हो जाएगी और किराए बढ़ने की आशंका है. कैब चालकों के साथ मालवाह वाहनों की भी अजीविका प्रभावित हो सकती है.
इन नियमों के साथ-साथ मेट्रो, बस और इलेक्ट्रिक बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ सकती है, पार्क-एंड-राइड जैसी सुविधाएं और एनसीआर राज्यों के साथ बेहतर समन्वय भी जरूरी है, जिससे आम लोगों को विकल्प मिल सके और नियम बोझ न बनें. - डा. अनिल छिकारा, ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट
