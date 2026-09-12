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​लखनऊ रेलवे स्टेशन नहीं आएंगी ये ट्रेनें; कॉनकोर्स निर्माण के चलते 15 सितंबर तक शार्ट टर्मिनेट-डायवर्ट, देखें लिस्ट

चारबाग रेलवे स्टेशन ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर रेलवे के लखनऊ (चारबाग) रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्वरूप देने के लिए चल रहे कॉनकोर्स निर्माण कार्य के चलते रेल आवागमन व्यापक रूप से प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन ने लाइन नंबर 4 और 5 पर जारी ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक को 15 सितंबर 2026 तक दो दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है. इसके अलावा 14 और 15 सितंबर को प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 6 और 7 पर भी 6-6 घंटे का आंशिक ब्लॉक लिया जाएगा. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, इस मेगा ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों को चारबाग से पहले ही शार्ट-टर्मिनेट किया गया है, जबकि दर्जनों प्रमुख ट्रेनों को डायवर्टेड रूट से चलाया जा रहा है. ​ये ट्रेनें चारबाग नहीं आएंगी, बीच रास्ते शार्ट-टर्मिनेट ​बनारस-लखनऊ इंटरसिटी (15107/15108): 14 व 15 सितंबर को यह ट्रेन चारबाग न आकर उतरेटिया स्टेशन तक ही चलेगी और वहीं से वापस बनारस रवाना होगी.

14 व 15 सितंबर को यह ट्रेन चारबाग न आकर उतरेटिया स्टेशन तक ही चलेगी और वहीं से वापस बनारस रवाना होगी. ​झांसी-लखनऊ (64701/64702) : 14 और 15 सितंबर को कानपुर सेंट्रल तक ही चलेगी और वहीं से वापस लौटेगी.

14 और 15 सितंबर को कानपुर सेंट्रल तक ही चलेगी और वहीं से वापस लौटेगी. शाहजहांपुर-लखनऊ (54338/54337): 14 और 15 सितंबर को आलमनगर स्टेशन पर शार्ट-टर्मिनेट होकर वहीं से संचालित होगी. कानपुर-लखनऊ (64212/64214 व 64255/64203): ये मेमू/पैसेंजर ट्रेनें चारबाग के बजाय मानक नगर स्टेशन तक ही चलाई जाएंगी.



​डायवर्टेड रूट से चलेंगी ये प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें ​चारबाग स्टेशन पर दबाव घटाने के लिए लंबी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों को बाईपास रूटों से निकाला जाएगा.