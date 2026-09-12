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​लखनऊ रेलवे स्टेशन नहीं आएंगी ये ट्रेनें; कॉनकोर्स निर्माण के चलते 15 सितंबर तक शार्ट टर्मिनेट-डायवर्ट, देखें लिस्ट

ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक को 15 सितंबर 2026 तक दो दिनों के लिए आगे बढ़ाया गया

चारबाग रेलवे स्टेशन
चारबाग रेलवे स्टेशन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: उत्तर रेलवे के लखनऊ (चारबाग) रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्वरूप देने के लिए चल रहे कॉनकोर्स निर्माण कार्य के चलते रेल आवागमन व्यापक रूप से प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन ने लाइन नंबर 4 और 5 पर जारी ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक को 15 सितंबर 2026 तक दो दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है. इसके अलावा 14 और 15 सितंबर को प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 6 और 7 पर भी 6-6 घंटे का आंशिक ब्लॉक लिया जाएगा. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, इस मेगा ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों को चारबाग से पहले ही शार्ट-टर्मिनेट किया गया है, जबकि दर्जनों प्रमुख ट्रेनों को डायवर्टेड रूट से चलाया जा रहा है.

​ये ट्रेनें चारबाग नहीं आएंगी, बीच रास्ते शार्ट-टर्मिनेट

  • ​बनारस-लखनऊ इंटरसिटी (15107/15108):14 व 15 सितंबर को यह ट्रेन चारबाग न आकर उतरेटिया स्टेशन तक ही चलेगी और वहीं से वापस बनारस रवाना होगी.
  • ​झांसी-लखनऊ (64701/64702) : 14 और 15 सितंबर को कानपुर सेंट्रल तक ही चलेगी और वहीं से वापस लौटेगी.
  • शाहजहांपुर-लखनऊ (54338/54337): 14 और 15 सितंबर को आलमनगर स्टेशन पर शार्ट-टर्मिनेट होकर वहीं से संचालित होगी.

कानपुर-लखनऊ (64212/64214 व 64255/64203): ये मेमू/पैसेंजर ट्रेनें चारबाग के बजाय मानक नगर स्टेशन तक ही चलाई जाएंगी.

​डायवर्टेड रूट से चलेंगी ये प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें

​चारबाग स्टेशन पर दबाव घटाने के लिए लंबी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों को बाईपास रूटों से निकाला जाएगा.

  • ​उतरेटिया–ट्रांसपोर्ट नगर–आलमनगर रूट: प्रयागराज संगम-बरेली (14307/14308), प्रयागराज-सहारनपुर (14241/14242), शक्तिनगर/सिंगरौली-टनकपुर (15075/15073) और हावड़ा-देहरादून (13037/13038) एक्सप्रेस.
  • ​बाराबंकी–मल्हौर–ऐशबाग–मानक नगर रूट: गोरखपुर से चलने वाली बठिंडा (12555), साबरमती (19410), बांद्रा (22922), आनंद विहार (12595) और पनवेल (15065) एक्सप्रेस.
  • ​कानपुर-प्रयागराज-फाफामऊ रूट: एलटीटी-प्रतापगढ़ एक्सप्रेस (12173) को 13 सितंबर को इसी वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया जाएगा.

​रूट डायवर्जन के दौरान ट्रेनों के सुचारू संचालन और क्रू (लोको पायलट/गार्ड) बदलने के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं. ​आलमनगर, ऐशबाग और प्रयागराज जंक्शन पर 10-10 मिनट का ठहराव दिया गया है. ​उतरेटिया और बादशाहनगर स्टेशनों पर ट्रेनों को 5 मिनट का अतिरिक्त स्टॉपेज मिलेगा. ​रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले एनटीईएस मोबाइल ऐप या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए ट्रेनों के सही समय और स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें.

​आउटसोर्सिंग भर्ती के विरोध में 8 अक्टूबर को हुंकार

​एक तरफ जहां निर्माण कार्यों से परिचालन प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर रेलवे में तेजी से बढ़ रही आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है. नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने इसके खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है. नई दिल्ली स्थित करनैल सिंह स्टेडियम में यूनियन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें आउटसोर्सिंग पर पूर्ण रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा.

​लखनऊ से चलेगी स्पेशल ट्रेन

इस महाआंदोलन में लखनऊ मंडल के सैकड़ों डेलिगेट्स हिस्सा लेंगे, जिन्हें दिल्ली ले जाने के लिए रेलवे प्रशासन एक स्पेशल ट्रेन भी संचालित करेगा.

यह भी पढ़ें: कानपुर में 5600 करोड़ के साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़, 65 लाख कैश के साथ दो गिरफ्तार

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