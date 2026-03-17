यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 1 अप्रैल से यह ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, कई के रूट में बदलाव, सफर पर निकलने से पहले चेक कर लें
Published : March 17, 2026 at 10:52 PM IST
लखनऊ : रेलवे प्रशासन ने कानपुर सेंट्रल-कानपुर पुल बायां किनारा के बीच ब्रिज संख्या 110 पर इंजीनियरिंग कार्य के लिए ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक दिये जाने के कारण गाड़ियों का शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन, नियंत्रण और मार्ग परिवर्तन किया जायेगा. रेलवे प्रशासन के फैसले के बाद कई ट्रेनों पर असर पड़ेगा. ऐसे में अगर आपको ट्रेन से सफर करना है तो पहले ट्रेन की सूची चेक कर लें. ऐसा ना हो कि जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं वहां तक ट्रेन ही न जाए. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. इनमें लखनऊ आने और लखनऊ से जाने वाली ट्रेन भी शामिल हैं.
इन ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन
- कासगंज से एक अप्रैल से 13 मई तक चलने वाली 55346 कासगंज-लखनऊ जंक्शन पैसेंजर ट्रेन लखनऊ जंक्शन के स्थान पर कानपुर अनवरगंज में यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी कानपुर अनवरगंज से लखनऊ जं. के मध्य निरस्त रहेगी.
- लखनऊ जं. से दो अप्रैल से 14 मई तक चलने वाली 55345 लखनऊ जं.-कासगंज सवारी गाड़ी लखनऊ जं. के स्थान पर कानपुर अनवरगंज से चलाई जायेगी. यह गाड़ी लखनऊ जं. से कानपुर अनवरगंज के मध्य निरस्त रहेगी.
- आगरा फोर्ट से दो अप्रैल से 13 मई तक चलने वाली 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जं. एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर कानपुर सेंट्रल में 10.50 बजे यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी कानपुर सेंट्रल से लखनऊ जं. के मध्य निरस्त रहेगी.
- लखनऊ जं. से दो अप्रैल से 14 मई तक चलने वाली 12179 लखनऊ जं.-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर कानपुर सेंट्रल से 17.25 बजे चलाई जायेगी. यह गाड़ी लखनऊ जं. से कानपुर सेंट्रल के मध्य निरस्त रहेगी.
- पुणे से 7, 14, 21 व 28 अप्रैल और पांच, 12 मई को चलने वाली 12103 पुणे-लखनऊ जं. एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर कानपुर सेंट्रल में 11.42 बजे यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी कानपुर सेंट्रल से लखनऊ जं. के मध्य निरस्त रहेगी.
- लखनऊ जं. से 08, 15, 22 और 29 अप्रैल व छह और 13 मई को चलने वाली 12104 लखनऊ जं.-पुणे एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर कानपुर सेंट्रल से 18.00 बजे चलाई जायेगी. यह गाड़ी लखनऊ जं. से कानपुर सेंट्रल के मध्य निरस्त रहेगी.
- वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. से दो अप्रैल से 13 मई तक चलने वाली 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. लखनऊ जं. एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर कानपुर सेंट्रल में 10.25 बजे यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी कानपुर सेंट्रल से लखनऊ जं. के मध्य निरस्त रहेगी.
- लखनऊ जं. से दो अप्रैल से 13 मई तक चलने वाली 11110 लखनऊ जं.-वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर कानपुर सेंट्रल से 18.20 बजे चलाई जायेगी. यह गाड़ी लखनऊ जं. से कानपुर सेंट्रल के मध्य निरस्त रहेगी.
इन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन
- नई दिल्ली से दो अप्रैल से 13 मई तक चलने वाली 12004 नई दिल्ली-लखनऊ जं. एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग गाज़ियाबाद-कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गाज़ियाबाद-मुरादाबाद के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी अलीगढ़, टूण्डला, इटावा, फफूंद एवं कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- बरौनी से दो अप्रैल से 13 मई तक चलने वाली 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग बुढ़वल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-कानपुर सेंट्रल-गाज़ियाबाद के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बुढ़वल-सीतापुर सिटी- शाहजहांपुर-बरेली-मुरादाबाद-गाज़ियाबाद के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी ऐशबाग और कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- दरभंगा से दो अप्रैल से 13 मई तक चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग बुढ़वल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-कानपुर सेंट्रल-गाज़ियाबाद के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बुढ़वल-सीतापुर सिटी- शाहजहांपुर-बरेली-मुरादाबाद-गाज़ियाबाद के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी ऐशबाग और कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- नई दिल्ली से दो अप्रैल से 13 मई तक चलने वाली 02564 नई दिल्ली-बरौनी विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग गाज़ियाबाद-कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बुढ़वल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गाज़ियाबाद-मुरादाबाद- बरेली-शाहजहांपुर-सीतापुर सिटी-बुढ़वल के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी कानपुर सेंट्रल और ऐशबाग स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- नई दिल्ली से दो अप्रैल से 13 मई तक चलने वाली 02570 नई दिल्ली-दरभंगा विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग गाज़ियाबाद-कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बुढ़वल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गाज़ियाबाद-मुरादाबाद-बरेली-शाहजहांपुर-सीतापुर सिटी-बुढ़वल के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी कानपुर सेंट्रल और ऐशबाग स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- उदयपुर सिटी से छह, 13, 20 और 27 अप्रैल व चार और 11 मई को चलने वाली 19615 उदयपुर सिटी-कामाख्या एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कासगंज-कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-अयोध्या धाम जं.-गोरखपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कासगंज-शाहजहांपुर-सीतापुर सिटी-बुढ़वल-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी फर्रुखाबाद, गुरसहायगंज, कन्नौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ (उत्तर रेलवे), अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम जं. एवं मनकापुर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- बान्द्रा टर्मिनस से चार, 11, 18, 25 अप्रैल और दो व नौ मई को चलने वाली 20921 बान्द्रा टर्मिनस-लखनऊ जं. एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कासगंज-कानपुर सेंट्रल-लखनऊ जं. के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कासगंज- शाहजहांपुर-आलमनगर-लखनऊ जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर अनवरगंज और कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- सूरत से तीन, 10, 17 और 24 अप्रैल, एक व आठ मई को चलने वाली 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-अयोध्या कैंट-शाहगंज-बलिया-छपरा-हाजीपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं. मिर्ज़ापुर-प. दीन दयाल उपाध्याय जं.-पाटलिपुत्र-हाजीपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी लखनऊ (उत्तर रेलवे), अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम जं., शाहगंज, आजमगढ़, बलिया और छपरा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- साबरमती से चार, 11, 18, 25 अप्रैल और दो व नौ मई को चलने वाली 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा-सोनपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं.-मिर्ज़ापुर-पं. दीन दयाल उपाध्याय जं.-पाटलिपुत्र-सोनपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी लखनऊ (उत्तर रेलवे), गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, सीवान एवं छपरा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- अहमदाबाद से तीन, 10, 17, 24 अप्रैल, एक और आठ मई को चलने वाली 09465 अहमदाबाद- दरभंगा विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-शाहगंज-छपरा-मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं.-पं. दीन दयाल उपाध्याय जं.-पाटलिपुत्र-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी लखनऊ (उत्तर रेलवे), अयोध्या कैंट, शाहगंज एवं छपरा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दो, नौ, 16, 23, 30 अप्रैल और सात मई को चलने वाली 11079 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं.-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं.-अयोध्या कैंट-अयोध्या धाम जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी लखनऊ (उत्तर रेलवे), बाराबंकी, जरवल रोड, करनैलगंज, गोंडा, बलरामपुर, झारखण्डी, तुलसीपुर, गैंसड़ी, बढ़नी, सिद्धार्थनगर एवं आनन्द नगर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- पनवेल से एक, तीन, चार, छह,सात, आठ, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 और 29 अप्रैल, एक, दो, चार, पांच, छह, आठ, नौ, 11 और 12 मई को चलने वाली 15066 पनवेल-गोरखपुर
एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल- प्रयागराज जं.-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं.-अयोध्या कैंट-अयोध्या धाम जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी लखनऊ (उत्तर रेलवे), बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, झारखण्डी, तुलसीपुर, बढ़नी, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर एवं आनन्द नगर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- ओखा से पांच, 12, 19, 26 अप्रैल और तीन व 10 मई को चलने वाली 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-ऐशबाग-मल्हौर-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं.-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं.-अयोध्या धाम जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी एवं गोंडा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- यशवंतपुर से एक, आठ, 15, 22, 29 अप्रैल और छह मई को चलने वाली 22534 यशवंतपुर- गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-ऐशबाग-मल्हौर-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं.-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं.-अयोध्या धाम जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी उन्नाव, ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी एवं गोंडा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- यशवंतपुर से दो, नौ 16, 23, 30 अप्रैल और सात मई को चलने वाली 15024 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-अयोध्या कैंट के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं.-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं.-अयोध्या कैंट के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी लखनऊ (उत्तर रेलवे) स्टेशन पर नहीं रुकेगी.
- छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से एक, आठ, 15, 22, 29 अप्रैल और छह मई को चलने वाली 12598 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)- बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं.-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं.-अयोध्या धाम जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी लखनऊ (उत्तर रेलवे) एवं गोंडा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- पुणे से चार, 11, 18, 25 अप्रैल और दो व नौ मई को चलने वाली 15030 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल- प्रयागराज जं.-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं.-अयोध्या धाम जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी लखनऊ (उत्तर रेलवे) और गोंडा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
इस ट्रेन का नियंत्रण
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से एक, चार, छह, आठ, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 व 29 अप्रैल और दो, चार, छह, नौ और 11 मई को चलने वाली 12107 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सीतापुर एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल/उत्तर मध्य रेलवे से 210 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
