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दिवाली से छठ महापर्व तक दौड़ेंगी ये स्पेशल ट्रेनें; लौटने का क्या होगा शेड्यूल, किस ट्रेन में कितनी सीट जानिए

दिवाली से छठ महापर्व तक जानिए स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: धनतेरस के त्योहार के साथ ही शुक्रवार को 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो गई है. दीपावली की शुरुआत के बाद एक के बाद एक त्योहार होंगे और छठ महापर्व तक ये श्रृंखला जारी रहेगी. ऐसे में हर कोई अपने घरों की ओर रुख़ करने को बेताब है. इसलिए पूर्वोत्तर रेलवे ने लंबी चौड़ी ट्रेनों की व्यवस्था की है. आप भी उनकी लिस्ट देखें और अपने हिसाब से अपने घर जाने और फिर वापसी का प्लान बना लें.

पूर्वोत्तर रेलवे निगम संपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि रेल प्रशासन ने त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है. ये स्पेशल ट्रेनें 26 नवम्बर तक चलेंगी.

स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट- छपरा से चलने वाली 05085 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल (दिल्ली) त्योहार स्पेशल गाड़ी में 10 नवंबर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 38 बर्थ उपलब्ध है.

छपरा से चलने वाली 05193 छपरा-पठानकोट त्योहार विशेष गाड़ी में 09 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 43, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 254 एवं शयनयान श्रेणी में 81 बर्थ उपलब्ध है.

मऊ से चलने वाली 05096 मऊ-कोलकाता त्योहार विशेष गाड़ी में 11 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 02 बर्थ उपलब्ध है.

बनारस से चलने वाली 05167 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुम्बई) त्योहार विशेष गाड़ी में 07 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 71, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 221, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 119 एवं शयनयान श्रेणी में 301 बर्थ उपलब्ध है.

गोरखपुर से चलने वाली 05101 गोरखपुर-शकूर बस्ती (दिल्ली) त्योहार विशेष गाड़ी में 08 नवम्बर 2026 को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 77, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 542 एवं शयनयान श्रेणी में 172 बर्थ अवेलबल है.