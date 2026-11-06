दिवाली से छठ महापर्व तक दौड़ेंगी ये स्पेशल ट्रेनें; लौटने का क्या होगा शेड्यूल, किस ट्रेन में कितनी सीट जानिए
जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता के अनुसार, ये त्योहार विशेष ट्रेनें 26 नवंबर तक संचालित होंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 4:11 PM IST
वाराणसी: धनतेरस के त्योहार के साथ ही शुक्रवार को 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो गई है. दीपावली की शुरुआत के बाद एक के बाद एक त्योहार होंगे और छठ महापर्व तक ये श्रृंखला जारी रहेगी. ऐसे में हर कोई अपने घरों की ओर रुख़ करने को बेताब है. इसलिए पूर्वोत्तर रेलवे ने लंबी चौड़ी ट्रेनों की व्यवस्था की है. आप भी उनकी लिस्ट देखें और अपने हिसाब से अपने घर जाने और फिर वापसी का प्लान बना लें.
पूर्वोत्तर रेलवे निगम संपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि रेल प्रशासन ने त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है. ये स्पेशल ट्रेनें 26 नवम्बर तक चलेंगी.
स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट-
- छपरा से चलने वाली 05085 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल (दिल्ली) त्योहार स्पेशल गाड़ी में 10 नवंबर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 38 बर्थ उपलब्ध है.
- छपरा से चलने वाली 05193 छपरा-पठानकोट त्योहार विशेष गाड़ी में 09 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 43, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 254 एवं शयनयान श्रेणी में 81 बर्थ उपलब्ध है.
- मऊ से चलने वाली 05096 मऊ-कोलकाता त्योहार विशेष गाड़ी में 11 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 02 बर्थ उपलब्ध है.
- बनारस से चलने वाली 05167 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुम्बई) त्योहार विशेष गाड़ी में 07 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 71, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 221, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 119 एवं शयनयान श्रेणी में 301 बर्थ उपलब्ध है.
- गोरखपुर से चलने वाली 05101 गोरखपुर-शकूर बस्ती (दिल्ली) त्योहार विशेष गाड़ी में 08 नवम्बर 2026 को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 77, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 542 एवं शयनयान श्रेणी में 172 बर्थ अवेलबल है.
वहीं 15 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 08, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 26 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 246 बर्थ और 22 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 114 बर्थ उपलब्ध है.
- गोरखपुर से चलने वाली 04830 गोरखपुर-जोधपुर त्योहार स्पेशल गाड़ी में 06 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 18 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 45 बर्थ अवेलबल है. वहीं, 13 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 05, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 39 एवं शयनयान श्रेणी में 67 बर्थ उपलब्ध है.
- गोरखपुर से चलने वाली 03132 गोरखपुर-सियालदह त्योहार विशेष गाड़ी में 06 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 93 एवं शयनयान श्रेणी में 242 बर्थ अवेलबल है. वहीं 11 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 81 एवं शयनयान श्रेणी में 185 बर्थ उपलब्ध है. 13 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 122 एवं शयनयान श्रेणी में 353 बर्थ तथा 25 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 05 बर्थ उपलब्ध है.
- गोरखपुर से चलने वाली 05977 गोरखपुर-डिब्रुगढ़ त्योहार विशेष गाड़ी में 12 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 181 एवं शयनयान श्रेणी में 424 बर्थ है. 19 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 41 बर्थ तथा 26 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 61 एवं शयनयान श्रेणी में 241 बर्थ उपलब्ध है.
- बनारस से चलने वाली 05048 बनारस-कोलकाता त्योहार विशेष गाड़ी में 10 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 880 बर्थ है. वहीं 24 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 966 बर्थ उपलब्ध है.
- गोरखपुर से चलने वाली 03528 गोरखपुर-आसनसोल त्योहार विशेष गाड़ी में 07 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 77, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 337 एवं शयनयान श्रेणी में 379 बर्थ. 14 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 76, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 350 एवं शयनयान श्रेणी में 398 बर्थ और 21 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 72, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 326 एवं शयनयान श्रेणी में 227 बर्थ उपलब्ध है.
- मऊ से चलने वाली 04824 मऊ-जोधपुर त्योहार विशेष गाड़ी में 24 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 28 बर्थ उपलब्ध है.
- मऊ से चलने वाली 01124 मऊ-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुम्बई) त्योहार विशेष गाड़ी में 08 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 175 एवं शयनयान श्रेणी में 355 बर्थ उपलब्ध है.
- गाजीपुर सिटी से चलने वाली 01432 गाजीपुर सिटी-हडपसर (पुणे) त्योहार विशेष गाड़ी में 08 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 172 एवं शयनयान श्रेणी में 215 बर्थ उपलब्ध है.
- बनारस से चलने वाली 01052 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुम्बई) त्योहार विशेष गाड़ी में 06 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 186 एवं शयनयान श्रेणी में 509 बर्थ उपलब्ध है.
- गोरखपुर से चलने वाली 05634 गोरखपुर-नारंगी (गुवाहाटी) त्योहार विशेष गाड़ी में 08 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 314 बर्थ है. 15 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 305 बर्थ तथा 22 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 122 बर्थ उपलब्ध है.
- गोरखपुर से चलने वाली 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) त्योहार विशेष गाड़ी में 06 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 46 एवं शयनयान श्रेणी में 180 बर्थ है. 07 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 125 एवं शयनयान श्रेणी में 231 बर्थ तथा 08 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 133 एवं शयनयान श्रेणी में 14 बर्थ उपलब्ध है.
यह ट्रेनें हैं खास -
- 08021/08022 शालिमार-थावे-शालिमार साप्ताहिक त्योहार विशेष गाड़ी का संचलन शालिमार से 06 से 20 नवम्बर, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को तथा थावे से 07 से 21 नवम्बर, 2026 तक प्रत्येक शनिवार को 03 फेरों के लिये निम्नवत किया जायेगा.
- 04656/04655 लुधियाना-सहरसा-लुधियाना वाया गोरखपुर आरक्षित त्योहार विशेष गाड़ी का संचलन लुधियाना से 06, 09 एवं 11 नवम्बर, 2026 को तथा सहरसा से 08, 11 एवं 13 नवम्बर, 2026 को 03 फेरों के लिये निम्नवत किया जायेगा.
- 04662/04661 लुधियाना-दरभंगा-लुधियाना वाया गोरखपुर आरक्षित त्योहार विशेष गाड़ी का संचलन लुधियाना से 07, 10 एवं 11 नवम्बर, 2026 को तथा दरभंगा से 08, 11 एवं 12 नवम्बर, 2026 को 03 फेरों के लिये निम्नवत किया जायेगा.
- 04666 लुधियाना-कोलकाता आरक्षित त्योहार विशेष गाड़ी 06 नवम्बर, 2026 को लुधियाना से 06.30 बजे प्रस्थान करेगी.
- 08639/08640 रांची-प्रयागराज रामबाग त्योहार विशेष गाड़ी का संचालन रांची से 06 से 20 नवम्बर, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को तथा प्रयागराज से 07 से 21 नवम्बर, 2026 तक प्रत्येक शनिवार को 03 फेरों के लिये निम्नवत किया जायेगा.
- 04658/04657 लुधियाना-सहरसा-लुधियाना त्योहार विशेष गाड़ी का संचलन लुधियाना से 10 नवम्बर, 2026 को तथा सहरसा से 12 नवम्बर, 2026 को 01 फेरे के लिये निम्नवत किया जायेगा.
- 05541/05542 दरभंगा-यशवन्तपुर-दरभंगा त्योहार विशेष गाड़ी का संचलन दरभंगा से 16 नवम्बर से 14 दिसम्बर, 2026 तक प्रत्येक सोमवार को तथा यशवन्तपुर से 19 नवम्बर से 17 दिसम्बर, 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को 05 फेरों के लिये निम्नवत किया जायेगा.
- 09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट त्योहार विशेष गाड़ी का संचलन राजकोट से 05, 12, 19, एवं 26 नवम्बर, 2026 दिन गुरुवार को तथा बरौनी से 07, 14, 21 एवं 28 नवम्बर, 2026 दिन शनिवार को 04 फेरों के लिये निम्नवत किया जायेगा.
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