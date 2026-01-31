ETV Bharat / state

हिमाचल में एक फरवरी से बदल जाएंगे ये नियम, राष्ट्रीय स्तर पर भी होंगे ये बड़े बदलाव

शिमला: आज 2026 का पहला माह समाप्त हो रहा है. रविवार से 1 फरवरी की शुरुआत होगी. माह बदलते ही हिमाचल में कुछ नियमों में भी बदलाव होगा. इन नियमों और बदलावों के बारे में जानकारी होना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. ये बदलाव सरकारी कार्यालयों से लेकर कई क्षेत्रों में होंगे और आपके रोजमर्रा के कामों को प्रभावित कर सकते हैं. आइए जानते हैं 1 फरवरी से होने वाले बदलावों के बारे में.

31 जनवरी को प्रदेश की 3577 पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया. अब हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम धारा 140 की उपधारा (3) प्रावधान के मुताबिक पांच साल का कार्यकाल पूरा होते ही 1 फरवरी से पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों और सदस्यों की वैधानिक शक्तियां अपने समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद प्रधान की मोहर लोगों के किसी काम की नहीं रहेगी. 1 फरवरी से प्रधानों की शक्तियां तीन सदस्यीय कमेटी या फिर पंचायत सचिव के चली जाएंगी. हालांकि अभी सरकार ने शाक्तियों के हस्तांतरण को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की,

मानव संपदा पोर्टल से होगा पेंशन मामलों का निपटारा

राज्य में पेंशन मामलों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए व्यवस्था में अहम बदलाव किया है. अब एक फरवरी से सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन केस मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से हल किए जाएंगे. इस निर्णय से न केवल पेंशन प्रक्रिया में तेज आएगी, बल्कि लंबित मामलों में भी पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान होने की उम्मीद है. एक फरवरी 2026 से महालेखाकार कार्यालय भौतिक रूप से तैयार या टाइप किए गए पेंशन पत्र स्वीकार नहीं करेगा. इस संबंध में वित्त विभाग के अंतर्गत कोषागार, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी कार्यालय प्रमुख/डीडीओ रिटायर कर्मचारियों के पेंशन पेपर केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से बनाए गए पेंशन पेपर ही स्वीकार किए जाएंगे.

डिपुओं में APL परिवारों के आटे में कट



हिमाचल में APL परिवारों के लिए सुख की खबर नहीं हैं. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं के माध्यम से APL परिवारों को हर महीने सस्ता राशन दिया जा रहा है. इसके तहत डिपुओं में APL परिवारों को जो आटा दिया जा रहा है. इसकी मात्रा में 1 फरवरी से कट लग गया है. अब प्रदेश भर में डिपुओं के माध्यम से APL परिवारों को 13 किलो आटा प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा, वहीं पहले यही मात्रा 14 किलो प्रति राशन कार्ड थी. प्रदेश में कुल 19,57,440 राशन कार्ड धारक हैं. इनमें 11,58,522 एपीएल परिवार, 60,840 एपीएल टैक्स पेयर कार्ड धारक हैं.

एक फरवरी ऐसे होगी वाहनों की टेस्टिंग

हिमाचल में वाहन मालिकों के लिए एक फरवरी से बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है. अब गाड़ियों की पासिंग के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और मानवीय हस्तक्षेप खत्म करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (ATS) शुरू करने का फैसला किया है. इस नई व्यवस्था के तहत वाहन की फिटनेस पूरी तरह मशीनों और आधुनिक तकनीक के जरिए जांची जाएगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि भ्रष्टाचार की आशंका पर भी लगाम लगेगी. इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी से कांगड़ा सब डिविजन के रानीताल में होने जा रही है. अभी फिलहाल कांगड़ा सब डिविजन के तहत ही ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पर वाहनों की टेस्टिंग होगी. इसके बाद इस व्यवस्था को प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

हिम बस कार्ड बनाने की सीमा 7 फरवरी तक बढ़ी

एचआरटीसी में महिलाएं अब 7 फरवरी तक बिना हिम बस कार्ड के किराए में 50 फीसदी छूट का लाभ ले सकती हैं. निगम के इस निर्णय के तहत राज्य की महिलाओं को बस किराए में अभी 50 फीसदी तक की छूट मिलती रहेगी. परिवहन निगम ने महिलाओं को हिम कार्ड बनाने का अवसर देते हुए 7 फरवरी तक किराए में 50 छूट जारी रखने का निर्णय लिया है. पहले 31 जनवरी तक ही बिना हिम बस कार्ड के किराए में छूट की सुविधा दी गई थी, लेकिन अब विभाग ने इस सीमा को बढ़ा दिया है.