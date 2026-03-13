हिमाचल में इस बार जनगणना में पूछे जाएंगे ये 34 सवाल, तैयार होगा भारत का डिजिटल डाटा
देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं. 2011 में पिछली जनगण हुई थी.
शिमला: भारत की 16वीं और देश की पहली डिजिटल जनगणना का बिगुल बज चुका है. देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं. 2011 में पिछली जनगण हुई थी. हर दस साल बाद देश में जनगणना की जाती है, लेकिन 2021 में कोविड के कारण इसे टाल दिया गया था. अब ये जनगणना 2027 के रूप में संपन्न होने जा रही है.
जनगणणना के दौरान पहली बार लोगों को स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और लैपटॉप की जानकारी भी देनी होगी. परिवार कौन सा अनाज उपभोग करता है आदि. इसके जरिए डिजिटल डाटा समेत अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी. लोगों को कुल 34 सवालों के जवाब देने होंगे. डिजिटल जणगणना कैसे होगी इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे इसे लेकर हमने जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा से बातचीत की. उन्होंने कहा कि , इस बार की गणना न केवल जनसंख्या का आंकड़ा देगी, बल्कि नीति निर्धारण के लिए एक सटीक डिजिटल आधार भी तैयार करेगी. निदेशक दीप शिखा शर्मा का कहना है, 'यदि डेटा सटीक होगा तो योजनाएं भी प्रभावी बनेंगी और उनका लाभ सही तरीके से पात्र लोगों तक पहुंच सकेगा. "
क्या होती है जनगणना और क्यों है यह महत्वपूर्ण?
जनगणना केवल लोगों के गिनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह किसी भी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास का आईना होती है. इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जनसांख्यिकीय (Demographic), सामाजिक और आर्थिक डेटा को संकलित किया जाता है. पूरे देश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी यह कार्य दो चरणों में पूरा होगा.
- पहला चरण (मकान सूचीकरण और आवास जनगणना): यह चरण 12 मई से 11 जून तक चलेगा. इसमें मकानों की संख्या, उनके प्रकार और सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा.
- दूसरा चरण (जनसंख्या गणना): इसमें व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी. केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मुख्य गणना मार्च 2027 में की जाएगी.
इस बार क्या है नया?
डिजिटल डेटा : पहली बार डेटा कागज के बजाय मोबाइल एप और वेब पोर्टल के माध्यम से जुटाया जाएगा. स्व-गणना (Self-Enumeration): लोग खुद पोर्टल पर जाकर अपना रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं. यह पोर्टल जनगणना शुरू होने से 15 दिन पहले खुल जाएगा. स्व-गणना करने वालों के घर जब कर्मचारी आएंगे, तो उन्हें केवल डेटा का सत्यापन (Verify) करना होगा. ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं.
पहले चरण में पूछे जाएंगे 34 सवाल
निदेशक दीप शिखा शर्मा के अनुसार पहले चरण को 'मकान सूचीकरण और आवास जनगणना' कहा जाता है. इसमें आपके परिवार की सुख-सुविधाओं और मकान की स्थिति से जुड़े 34 सवाल पूछे जाएंगे.'
- भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर)
- जनगणना मकान नंबर
- जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
- जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
- जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
- जनगणना मकान के उपयोग
- जनगणना मकान की हालत
- परिवार क्रमांक
- परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
- परिवार के मुखिया का नाम
- परिवार के मुखिया का लिंग
- क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है
- मकान के स्वामित्व की स्थिति
- परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
- परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या
- पेयजल का मुख्य स्त्रोत
- पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता
- प्रकाश का मुख्य स्त्रोत
- शौचालय की सुलभता
- शौचालय का प्रकार
- गंदे पानी की निकासी
- स्नानगृह की उपलब्धता
- रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
- खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन
- रेडियो/ट्रांजिस्टर
- टेलीविजन
- इंटरनेट सुविधा
- कंप्यूटर/लैपटॉप
- टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन
- साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड
- कार/जीप/वैन
- परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज
- मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए)
दशकीय वृद्धि दर में आई कमी
हिमाचल में हर जनगणना में आबादी बढ़ी है, लेकिन दशकीय वृद्धि दर कम हुई है. हिमाचल प्रदेश में पिछले चार दशकों में जनसंख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन वृद्धि की रफ्तार धीरे-धीरे कम होती गई है. आंकड़ों के अनुसार 1971 में राज्य की आबादी 34.60 लाख थी, जो 1981 में बढ़कर 42.80 लाख हो गई. इस दशक में वृद्धि दर लगभग 23.71 प्रतिशत रही. 1991 में आबादी 51.70 लाख पहुंची और दशक की वृद्धि दर 20.79 प्रतिशत रही. वर्ष 2001 में जनसंख्या 60.77 लाख दर्ज की गई, जो 17.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है. वहीं 2011 में हिमाचल की आबादी 68.64 लाख तक पहुंच गई, लेकिन इस दौरान दशकीय वृद्धि दर घटकर 12.94 प्रतिशत रह गई. इससे स्पष्ट है कि राज्य में जनसंख्या बढ़ने के बावजूद उसकी वृद्धि की गति लगातार धीमी हो रही है. 2011 में हिमाचल की 12.94% की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत (17.64%) से काफी कम थी.
कितनी है अनुमानित आबादी
censusindia.gov.in के अनुसार हिमाचल की Projected Population (अनुमानित आबादी) भी बढ़ी है. 2026 में हिमाचल की अनुमानित आबादी 78 लाख से अधिक पहुंच गई है. 2011–2021 दशक की वृद्धि दर लगभग 11.06% रहती है, जबकि 2021 के बाद हर साल वृद्धि दर कम होती दिख रही है. 2022 में लगभग 0.94%, जबकि 2026 तक घटकर लगभग 0.50% रह जाती है.
पिछली जनगणना के आंकड़े
2011 कुल आबादी में पुरुषों की संख्या 34,81,873 और महिलाओं की संख्या 33,82,729 दर्ज की गई थी. 2001 में लिंगानुपात 968 था, जो 2011 में बढ़कर 972 हो गया. भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल का योगदान लगभग 0.57% (2011) था. शिक्षा के क्षेत्र में भी हिमाचल ने लंबी छलांग लगाई है. 2001 में हिमाचल की कुल साक्षरता 76.48% (2001) से बढ़कर 2011 में 82.80% हो गई. पुरुष साक्षरता 2011 में 89.53% थी. महिला साक्षरता 2001 में 67.42% थी जो 2011 में बढ़कर 75.93% तक पहुंच गई. इसके साथ ही हिमाचल में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 2011 में 7,77,898 रिकॉर्ड की गई थी.
जनगणना क्यों जरूरी है?
निदेशक दीप शिखा शर्मा के अनुसार, जनगणना से प्राप्त डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है. यदि डेटा सटीक होगा, तो सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाएं प्रभावी होंगी और उनका लाभ सही तरीके से पात्र लोगों तक पहुंच सकेगा. भारत और हिमाचल जैसे तेजी से विकसित होते प्रदेशों के लिए विश्वसनीय डेटा का होना विकास की पहली सीढ़ी है. इस जनगणना अभियान के दौरान अपनी जानकारी सटीक भरें और देश के विकास में अपना योगदान दें.
