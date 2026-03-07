ETV Bharat / state

हिमाचल में BPL सूची में शामिल होंगे अब ये परिवार, इन आवेदनों पर भी होगा विचार

ग्रामीण विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया, 'विभाग द्वारा जारी निर्देशों और उसमें समय समय पर किए गए संशोधनों के क्रम को जारी रखते हुए, 4 फरवरी, 2026 के बीपीएल दिशानिर्देशों में वर्णित पैरा 1(क) (4) को पुनः संशोधित किया गया है. इस तरह से संशोधित प्रावधान के अनुसार अब ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकेंगे, जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 50 दिन कार्य किया गया हो'.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूची में शामिल होने का इंतजार कर रहे पात्र परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने ऐसे परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अब तक बीपीएल सूची में जगह नहीं बना पाए थे. अब मनरेगा के तहत कम से कम 50 दिन काम करने वाले परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल करने का रास्ता खोल दिया गया है. इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख भी निर्धारित कर दी गई है, जिससे पात्र लोगों को समय रहते सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.

प्रवक्ता ने बताया कि उक्त श्रेणियों के अंतर्गत पहले चरण से चौथे चरण के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा. इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों से नए 12 मार्च तक नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे. प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जारी की गई गई अधिसूचना के अनुसार 15 मार्च 2026 तक खंड स्तरीय समिति द्वारा ऐसे पात्र परिवारों को पंचायत-वार अधिसूचित करते हुए BPL परिवारों की पांचवें चरण की सूची के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पहले चरण से चौथे चरण के सर्वेक्षण के अंतर्गत की गई समस्त कार्यवाही, तैयार की गई सूचियां और लिए गए निर्णय यथावत रहेंगे और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

प्रवक्ता ने बताया कि पांचवें चरण के सर्वेक्षण के लिए उपर्युक्त संशोधित समावेशन बहिष्करण मानदंडों के अतिरिक्त सत्यापन, अनुमोदन, अपील, अभिलेख संधारण और समय-सीमा से संबंधित सभी प्रक्रियाएं विभाग के पत्र 19 मार्च, 2025 और 15 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना में प्रावधानों के अनुसार ही लागू रहेगी.

