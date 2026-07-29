लॉजिस्टिक्स से लेदर यूनिट्स तक: 'पूरब के मैनचेस्टर' में भारी उद्योगों की कमान संभालतीं कानपुर की बेटियां'
लोहा, लेदर और लेडी बॉस: कानपुर के मर्दों वाले गढ़ में महिलाओं के बिजनेस साम्राज्य की इनसाइड स्टोरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 4:40 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक दिल 'कानपुर' के जाजमऊ इलाके में जब भारी चमड़े की मिलों से धुआं निकलता है और दादा नगर में लोहे की फाउंड्री तपती है, तो आम तौर पर जेहन में सिर्फ पुरुषों के चेहरे उभरते हैं. लेकिन कानपुर की तपती और व्यस्त इंडस्ट्रियल बेल्ट से अब एक बिल्कुल नई और बेहद दमदार तस्वीर सामने आ रही है. यहां की महिलाएं अब घर के चौके-चूल्हे या छोटे घरेलू व्यापार के दायरे को लांघकर सीधे मिलों, फैक्ट्रियों, भारी आयरन यूनिट्स और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स की कमान संभाल रही हैं. मर्दों के इस पारंपरिक गढ़ में वे न सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्पिटिशन दे रही हैं, बल्कि व्यापारिक संगठनों से गठजोड़ कर हजारों दूसरी महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता का एक ऐसा नेटवर्क (Sisterhood Hub) खड़ा कर रही हैं, जिसने कानपुर के औद्योगिक स्वभाव को हमेशा के लिए बदल दिया है. श्वेता मिश्रा के संपादन के साथ संवाददाता समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट.
बता दें, एक दौर ऐसा भी था, जब औद्योगिक नगरी में पुरुषों का बोलबाला था. मगर, अब पुरुषों से बेहतर काम महिला उद्यमी करके दिखा रही हैं. वह अपने हुनर से तमाम चुनौतियों को मात दे रही हैं. अपने सामने पुरुषों को बैठाकर उनसे शानदार उत्पाद तैयार करा रही हैं.
नौकरी छोड़ खड़ा किया करोड़ों का बिजनेस: नौकरी छोड़कर बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वाली प्रेरणा वर्मा का अब करोड़ों का व्यापार है. प्रेरणा पहले जॉब करती थी, फिर मार्केटिंग के गुण सीखे और अब करोड़ों का बिजनेस है. फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में जब आप किसी से लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा का नाम पूछेंगे, तो वह आपको उनकी यूनिट तक खुद पहुंचा देगा.
जब ईटीवी भारत ने उनकी सफलता, चुनौतियों को लेकर सवाल किए, तो सबसे पहले प्रेरणा ने बताया कि कभी वह खुद नौकरी करती थीं. इसके बाद उन्होंने लेदर संबंधी उत्पादों को लेकर मार्केटिंग के गुर सीखे. फिर उन्होंने खुद ये ठाना कि जब दूसरे आसानी से ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं?
लोगों के तानों ने निखारा: प्रेरणा कहती हैं, उन्हें किसी ने नहीं निखारा ना ही किसी ने मदद की. बस, जब-जब उन्हें कुछ ऐसा सुनने को मिला जो चुभ सा गया (ताना), उसी बात को अपनाकर वह निखर उठीं. बता दें, कुछ हजार रुपये की नौकरी करने वाली लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा की यूनिट का टर्नओवर अब सालाना करोड़ों रुपये में है.
वह खासतौर से लेदर बैग बनाती हैं, इसके अलावा फैक्ट्री पर्स, समेत कई अन्य उत्पाद तैयार करती हैं. वह कहती हैं कि उन्होंने इस बात की फिक्र कभी नहीं की, कि अगर वो अपना बिजनेस करेंगी तो कोई क्या कहेगा? उन्होंने अपने दम पर अपनी सफलता हासिल की है. आपका अगला कदम क्या होगा? इस सवाल के जवाब में वह कहती हैं, बस अपने कारोबार को विस्तार देते जाना है.
प्रेरणा वर्मा का बिजनेस में मुकाम:
- उन्होंने करीब 50 महिलाओं-पुरुषों को रोजगार दिया.
- सालाना टर्नओवर करीब 2 करोड़ रुपये.
- प्रोडक्ट- ब्राजील, यूएस, कनाडा, आस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी आदि एक्सपोर्ट होते हैं.
- लेदर से जूता-पर्स के अलावा- बेल्ट, रिस्ट बैंड, सनग्लास के कवर, लेडीज बैग आदि बनते हैं.
- उन्होंने बताया कि बाजार में बहुत अधिक डिमांड होती है. ज्यादातर सर्दियों के समय इसकी मांग बढ़ जाती है.
- स्टार्टिंग प्राइज- 500 रुपये से लेकर हजार रुपये तक होती हैं.
- एक प्रोडक्ट तैयार करने का कोई निश्चित समय नहीं है. औसतन 10 से 15 दिन लग जाते हैं.
16 साल तक टीचर फिर बनीं बिजनेस वुमनिया: इसी के साथ जब ईटीवी भारत ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) की महिला विंग की चेयरपर्सन सुचेता वाही से बात की, तो उनका कहना था कि 16 साल तक तो वह ICSE बोर्ड के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर रहीं. उनका इसमें मन न लगा तो, साल 2004 में जब टीचर की नौकरी छोड़ी तो दादा नगर औद्योगिक क्षेत्र में आना हुआ. वहां उत्पाद तैयार करने की शुरुआत 2004 से कर दी थी.
नहीं पता थी जूते की ABCD: आगे उन्होंने बताया कि उस समय वह ये तक नहीं जानती थी कि जूता होता क्या है? वह कहती है कि जूता पहनती जरूर थी, लेकिन उसकी ABCD... कुछ नहीं पता था. शुरुआती 2 सालों तक जीवन कठिनाइयों के दौर से गुजरा. हालांकि, उसके बाद जब सैंपलिंग और दूसरे काम खुद किए तो आत्मविश्वास बढ़ा. मौजूदा समय में 10 से अधिक देशों में वह सेफ्टी इंडस्ट्रियल शूज का निर्यात करती हैं.
महिलाओं की मदद को हमेशा तैयार: उन्होंने कहा कि हमारी यूनिट में कई महिलाएं और पुरुष एक साथ एक बेहतर माहौल में काम करते हैं. लगातार महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है. मौजूदा समय में आईआईए की महिला विंग में 25 से अधिक महिला उद्यमी पंजीकृत हैं. वहीं हर साल 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि दिखती है. इसी तरह जब उनसे पूछा गया कि आप महिला विंग की चेयरपर्सन हैं, बिजनेस के साथ कैसे इस जिम्मेदारी को निभाती हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जो काम करना चाहिए, वो तो नहीं हो पाता, ज्यादा समय तो नहीं दे पाती हूं. हालांकि, सेमिनार, वर्कशॉप, बैठक करना जैसे कामों को पूरी जिम्मेदारी के साथ करती हूं और किसी भी महिला उद्यमी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हूं.
सुचेता वाही का बिजनेस सफरनामा-
- 60 महिलाओं को रोजगार दिया.
- करीब 15 करोड़ रुपये का टर्नओवर है.
- इन देशों में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते- मलेशिया, मिडिल ईस्ट, फ्रांस.
- लेदर से जूता-पर्स के अलावा शेफ्टी शूज भी बनते हैं.
- विदेशों की औद्योगिक इकाईयों में हमेशा डिमांड रहती है. वैश्विक चुनौतियों के समय डिमांड घट जाती है.
- शूज की स्टार्टिंग प्राइज- 450 रुपये से.
- फैक्ट्रियों में करीब 250 लोगों को रोजगार दिया.
- एक जोड़ी जूता तैयार करने में आधा घंटा लगता है.
मानसी की फैक्ट्री में लेडी बॉस: फजलगंज इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाली सुपरवाइजर, बर्रा निवासी मानसी से पूछा गया कि एक महिला को पुरुषों के नियंत्रण वाली इकाई में काम करना कितना सुरक्षित है? इसके जवाब में मानसी ने कहा, अब पुरुषों के बीच रहकर काम करना असुरक्षित बिल्कुल नहीं रहा. सभी महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं. उनके पास तकनीकी जानकारियां हैं. सही और गलत की उन्हें जानकारी है. मानसी बोलीं कि वो जिस फैक्ट्री में हैं, वहां लेडी बॉस है. मानसी ने बताया जब कोई महिला, या लड़की किसी काम की शुरुआत करती है तो निश्चित तौर पर वह आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाती है. सभी को बनना भी चाहिए. जिस तरह से समय बदल रहा है, इस दौर में हमें खुद कुछ करके दिखाने का माद्दा होना चाहिए।
("क्या आप भी कानपुर या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहर में ऐसी किसी महिला उद्यमी को जानते हैं जो भारी उद्योगों या किसी लीक से हटकर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं? उनकी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या सोशल मीडिया पर हैशटैग #KanpurWomenSteel के साथ शेयर करें. आइए, इनके हौसले को सलाम करें और इस बदलाव की गूंज को दूर तक पहुंचाएं!")
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