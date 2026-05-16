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सटीक फ़ैसला, बेहतर कल: करियर काउंसलर के गुरुमंत्र

कानपुर: यूपी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं. सफल होने की खुशी और असफलता का गम सब पीछे छूट चुके हैं. सबके सामने सवाल एक ही है कि आगे उनके भविष्य की पढ़ाई का क्या होगा. चुनौतियां बड़ी हैं. स्नातक स्तर पर वह किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लें, उनके लिए कौन सा कॉलेज बेहतर होगा, इस तरह के कई सवाल उनके मन को उलझा रहे हैं. जॉब ओरिएंटेड कोर्स ठीक रहेंगे या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर रहेगी, यह तमाम सवाल जेहन में हैं. मगर सटीक फैसला लेने में हिचक रहे हैं.

छात्रों की इन परेशानियों को समझते हुए ईटीवी भारत ने शहर के सीनियर करियर काउंसलर दीपाली शहलोत से बात की. उन्होंने कहा, सबसे पहले पैरेंट्स को छात्रों पर किसी तरह का दबाव नही बनाना चाहिए. छात्र की रुचि, क्षमताएं व उनके द्वारा चुने गए विषय के प्रति जुनून को देखें. कई एसे नए कोर्स हैं, जिनमें छात्र प्रवेश लेकर बेहतर करियर बना सकते हैं. उन्होंने कहा, आगामी पांच सालों में कई नए कोर्स शुरू होंगे. इसलिए प्रवेश एसे कोर्स में लें, जिसकी उपयोगिता आगामी पांच वर्षों तक रहे.



करियर को लेकर भेड़चाल से खुद को रखें दूर:

सीनियर करियर काउंसलर दीपाली शहलोत ने कहा, छात्र अपने करियर को लेकर भेड़चाल से दूर रहें. केवल बीटेक, मेडिकल, एमबीए कर लेने की सोच से छात्र स्वयं को बाहर निकालें. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग समेत आधुनिक तकनीकों वाले कोर्स में प्रवेश लेकर भी अच्छा करियर बनया जा सकता है. डाटा एनालिटिक्स, एथिकल हैकिंग, रोबोटिक्स, एयरोस्पेस समेत अन्य विधाओं में छात्र अपने इंट्रेस्ट के मुताबिक प्रवेश ले सकते हैं.



विज्ञान वर्ग (पीसीएम) से पढ़ने वालों के लिए ये बेहतर विकल्प है.

1.आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड मशीन लर्निंग

2. डाटा एनालिटिक्स

3. बिग डाटा

4. डाटा साइंस

5. एथिकल हैकिंग

6. रोबोटिक्स

7. एयरोस्पेस

8. साइबर सिक्योरिटी

9. टीचिंग

10. ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग

11. गेमकोडर



जीव विज्ञान से पढ़ने वाले छात्र इन पाठ्यक्रमों में ले सकते प्रवेश.

1. स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी

2. हेल्थ केयर मैनेजमेंट

3. हेल्थ टूरिज्म

4. डायटीशियन

5. बायोटेक्नोलॉजी

6. न्यूरोइंफोर्मेटिक्स

7. बैचलर आफ न्यूरोपैथी एंड योगा साइंस

8. इंवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट

9. अप्टोमैट्री

10. अडियोलॉजी

11. क्लीनिकल रिसर्च

12. हॉस्पिटल मैनेजमेंट



वाणिज्य (कॉमर्स) से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये है बेहतर विकल्प.

1. वेल्थ मैनेजमेंट

2. प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल

3. सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट

4. स्टॉकब्रोकिंग

5. इंवेस्टमेंट एनालिस्ट

6. रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट

7. बजट एनालिस्ट

8. सीएमए

9. अडिटिंग एंड टैक्स कंसलटिंग

10. कॉरपोरेट स्ट्रेटजिस्ट



कला से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये बाहतर विकल्प.

1. सोशल मीडिया मैनेजमेंट

2. फैशन स्टायलिंग

3. रेडियो जॉकी

4. लाइब्रल आर्ट्स

2. साउंड डिजाइन

5. एप डिजाइन

6. ग्राफिकल डिजाइन

7. विजुअल मर्चेंडाइजर

8. कंटेंट राइटर