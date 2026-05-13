ETV Bharat / state

बनारस के ये कॉलेज हैं एडमिशन के बेस्ट ऑप्शन, कई नए कोर्स करेंगे आपका करियर चेंज

वाराणसी: वाराणसी में कई अच्छे कॉलेज है, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं. इन कॉलेजों में नए कोर्स भी लाए गए हैं, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं. यूपी कॉलेज में रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट में बीकॉम कोर्स इस साल से शुरू हो रहा है. यह अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री प्रोग्राम है, जिसकी पढ़ाई इंडस्ट्री के स्तर की होगी.

कॉलेज की तरफ से जारी की गई जानकारी में बताया गया है कि इसमें 2 साल की क्लासेस एकाउंट्स डिपार्टमेंट में संचालित की जाएगी. इसके बाद स्टूडेंट्स एक साल तक इंडस्ट्री के कार्यों में हिस्सेदारी करेंगे. इसमें डिटेल और लॉजिस्टिक सहित एक निश्चित स्किल और कार्य आधारित लर्निंग प्रक्रिया के तहत पढ़ाई होगी. 2026-27 के इसी सत्र से इस नए एजुकेशन प्रोग्राम की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी.

वहीं, यूपी कॉलेज में 15 मई तक आवेदन जारी रहेगा. उसके बाद 100 रुपये के अतिरिक्त शुल्क के साथ फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा. 19 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है. रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट के अलावा यूपी कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और एनवायरमेंटल साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा कोर्स भी शुरू है, जिसमें एडमिशन लिया जा रहा है.

हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल साइंस में एमएससी और एमएससी डिफरेंट एंड स्ट्रैटेजिक जैसे कोर्स में भी दाखिला लिया जा रहा है. इस बार से भी सभी कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप संचालित होंगे. ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है.



ग्रेजुएशन में 7 पीजी में 18 और डिप्लोमा में पांच कोर्स में इस साल दाखिले होंगे. प्रवेश परीक्षा जून की अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक हो सकती है. परिणाम जारी करने के बाद जुलाई के पहले सप्ताह में काउंसलिंग होगी ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कृषि, बिलीव और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्स के विकल्प दिए गए हैं.