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यूपी की ये 8 सरकारी योजनाएं बड़े काम की, बेरोजगार युवाओं का बना रहीं फ्यूचर, जानिए कैसे लें इसका लाभ

सेवायोजन कार्यालय बेरोजगार दिलाने में करता है मदद : युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सेवायोजन कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. नौकरी की तलाश कर रहे युवा सेवायोजन पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन कर्ता की शैक्षणिक योग्यता व कुशलता के आधार पर सेवायोजन कार्यालय विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों या सरकारी विभागों में संविदा पर निकलने वाली नौकरियों के लिए कोऑर्डिनेशन कराकर रोजगार उपलब्ध कराता है. सेवायोजन कार्यालय रजिस्टर्ड युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन भी करता है.

जानकारी का है अभाव : लखनऊ में कौशिल विकास ट्रेनिंग कार्यक्रम से जुड़े दीपक सिंह ने बताया, सरकार योजनाएं चला कर युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयास कर रही है. लेकिन युवाओं में जानकारी का अभाव है, जिसके चलते उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में भ्रम की स्थिति होती है.

युवाओं के लिए प्रभावशाली हैं योजनाएं : एनजीओ संचालक राजकुमार मिश्रा ने बताया, सरकार ने कई बेहतरीन योजनाएं शुरू की हैं, जो युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रभावशाली हैं, लेकिन इन योजनाओं को जमीन पर उतारने पर अभी भी सरकार पूरी तरह से कामयाब नहीं है. योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, तो है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन व बैंकों की कमजोर इच्छा शक्ति के चलते योजना का लाभ जरूरतमंद को नहीं मिल पा रहा है. जिसके चलते बेहतरीन योजनाएं होने के बाद भी बड़ी संख्या में युवा अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा है.

इन्हें मिलता है लाभ : लखनऊ डीएम ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए. कई योजना ऐसी है जो 18 साल से 40 वर्ष के बीच के युवाओं के लिए हैं. योजनाओं का लाभ लेने के लिए कम से कम हाई स्कूल की योग्यता होनी चाहिए. इन योजनाओं के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जहां से डिटेल लेकर रोजगार के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं.

डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया, सरकार की ओर से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाओं के तहत युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका सरकार की ओर से दिया जा रहा है.

लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है. युवाओं की क्षमता और योग्यता के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में उन्हें नौकरी दिलाई जाती है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका लाभ लेकर युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. इन योजनाओं को जमीन पर उतरने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं.

लखनऊ : सरकार आम आदमी की जेब और लाइफ को आसान बनाने के लिए हर साल अरबों रुपये खर्च करती है. लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग इन फायदों का लाभ ही नहीं उठा पाते. कुछ लोग इसे 'सरकारी कागजी कार्रवाई' समझकर छोड़ देते हैं, तो कुछ को पता ही नहीं होता कि वे इन स्कीम के हकदार हैं. आज हम आपको उन 8 सरकारी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके फ्यूचर तक को बदल सकते हैं.

2025 में सेवायोजन कार्यालय द्वारा 47 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन किया गया. इस दौरान दो लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के मौके दिए गए. विभाग द्वारा आयोजित किए गए रोजगार महाकुंभ में कुल 16212 युवाओं को नौकरी मिली, जिसमें से 1645 युवाओं को विदेश में और 14567 युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी मिली. 2025 में श्रमिकों को भी रोजगार उपलब्ध कराया गया. 9000 श्रमिकों को इजराइल में काम करने का मौका मिला. 2025 में सेवायोजन कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 143922 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

MSME से भी मिल रहा रोजगार : सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के जॉइंट डायरेक्टर मनोज चौरसिया ने बताया, विभाग की ओर से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सब्सिडी युक्त लोन उपलब्ध कराते हैं, जिसकी मदद से वह अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं. वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) व विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत युवाओं को कुशल बनाने का भी काम करते हैं. ओडीओपी व विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 10 दिन की ट्रेनिंग कराने के बाद युवाओं को टूल किट दी जाती है, जिसके बाद उन्हें 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी और ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है.

पीएम विश्वकर्म योजना के तहत महिलाओं की भी मदद की जाती है. विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं की 15000 तक की आर्थिक सहायता की जाती है व 15 दिनों तक निशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल बनाया जाता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक में महिलाओं का खाता और आधार कार्ड होना जरूरी है. योजना के लाभ के लिए आवेदक pmvishwakarma.gov.in वेबसाइट पर जाकर जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं.

समाज कल्याण की इस योजना का उठाएं लाभ : लखनऊ जिला समाज कल्याण अधिकारी अंजनी कुमार ने बताया, विभाग की ओर से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्योदय योजना के तहत एक ही तरह के काम करने वाले 10 लोगों का ग्रुप बनाकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है. जिसके बाद उन्हें लोन उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना के तहत 50 हजार तक की सब्सिडी दी जाती है. अभी तक हजारों युवाओं को इस योजना का लाभ दिया गया है.

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना : उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की गई है. योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 25 परसेंट की मार्जिन मनी की सब्सिडी दी जाती है. इस योजना का लाभ कोई भी 10वीं पास युवा जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, ले सकता है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को सहयोग करने का लक्ष्य रखा है.

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना : मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है. इस योजना के तहत 40 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए दिया जाता है. 2026-27 में इस योजना के तहत 800 नई इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक का आईटीआई या पॉलिटेक्निक होना चाहिए.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है. जिस पर 10% सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है. ऐसे में जो युवा ट्रेडिंग और उत्पादन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वह सरकार की इस योजना के तहत बैंक से 5 लाख रुपये तक का लोन लेकर रोजगार शुरू कर सकते हैं. इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच के युवा ले सकते हैं. इस योजना के लिए आवेदक का दसवीं पास होना अनिवार्य है.

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 18 साल से 35 साल की युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रदान कर कुशल बनाया जाता है. ट्रेनिंग के बाद रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है. इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य और विदेशों तक नौकरी दिलाने का काम करते हैं.

ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के लिए पशुपालन योजना : ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की भी शुरुआत की गई है. जिसके तहत 10 गाय की इकाई शुरू करने के लिए 23 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिस पर अधिकतम 50% तक का अनुदान दो चरणों में मिल सकता है. इकाई खोलने के लिए लाभार्थी को 15% पैसा लगाना होगा, जबकि 35% बैंक से लोन मिल जाएगा, कुल लागत का 50% सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी. इसी के साथ 18 साल की उम्र पूरे करने वाले युवा मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालन प्रोत्साहन योजना का भी उठा सकते हैं. इस योजना का लाभा लेने के लिए nandbabadugdhmission.up.gov.in पर जानकर आवेदन कर सकते हैं.

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