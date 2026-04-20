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बासमती की ये 10 किस्में किसानों को कर देंगी मालामाल, कम समय में अधिक उपज की गारंटी

मेरठ के बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान में किसानों के लिए बासमती बीज आसानी से उपलब्ध. ( Photo Credit; ETV Bharat )

देश के अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ पश्चिमी यूपी के 30 जिलों के अन्नदाताओं के लिए ये बेहद ही काम की खबर है, क्योंकि अप्रैल महीना समापन की ओर है और अगले महीने से धान की रोपाई की जाएगी, जल्द ही धान की नर्सरी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, प्रदेश भर में यूपी वेस्ट में बासमती की अलग-अलग प्रजाति अन्नदाता उगाते हैं, बाजार से किसान को धान का बीज खरीदना पड़ता है, तो वहां बीज मिल भी जाता है, लेकिन गुणवत्ता क्या है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है.

मेरठ: यूपी सहित देश के 7 राज्यों के उन किसानों के लिए ये खबर बेहद उपयोगी है, जो कि धान उगाते हैं, बल्कि यूं कहिये कि विशेष रूप से बासमती उगाते हैं. ऐसे किसानों के लिए बासमती बीज आसानी से उपलब्ध हो सकेगा. इसके लिए मेरठ के मोदीपुरम में स्थित बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान में 23 अप्रैल से बीज मेला लगने जा रहा है. आईए जानते हैं कब से ये शुरुआत होने जा रही है, कैसे अन्नदाता बेहतर गुणवत्ता का बासमती का बीज पा सकते हैं?

ऐसे में प्रदेश के एकमात्र बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (APEDA) किसानों को सरकारी रेट पर अलग-अलग किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज मेले का आयोजन करने जा रहा है. इस बीज मेले में बासमती का बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा. जिसमें किसान आकर अपनी पसंद की वैरायटी का बीज खरीद सकते हैं.

बासमती राइस की वैराइटी: संस्थान के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार बताते हैं कि जो भी किसान भाई बीज की खरीद करना चाहते हैं, वे 23 अप्रैल से यहां आ सकते हैं. उन्होंने बताया कि किसानों को विशेष रूप से बासमती की उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. जिनमें बासमती की वैरायटी PB (से तात्पर्य पूसा) PB-1509, PB-1692, PB-1847, PB-1121, PB-1718, PB-1885, PB-1, PB-1882, PB-6 और PB-1886 के बीज धान उत्पादक किसानों के लिए उपलब्ध रहेंगे.

किसानों के लिए बीज का भंडार (Photo Credit; ETV Bharat)

बीज लेने आते अन्य राज्य से भी आते लोग: उन्होंने बताया कि बीज का मूल्य हालांकि बाजार में महंगा ही रहता है, लेकिन चूंकि किसानों को बासमती उगाने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध कराना भी संस्थान का दायित्व है. यहां किसान आकर 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बासमती का बीज पा सकते हैं. मेरठ से न सिर्फ प्रदेश भर के लोग बल्कि अन्य राज्यों से भी किसान बड़ी संख्या में बासमती का बीज लेने पहुंचते हैं.

बीज के लिए नो कैश पेमेंट: उन्होंने बताया कि किसानों को बीज खरीदने आते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि भुगतान कैश में नहीं लिया जाएगा. जो भी किसान बीज खरीद करेंगे, उन्हें भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से करना होगा. किसान QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं. या फिर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड की मदद से ही भुगतान कर सकते हैं. बता दें, बीज की पैकिंग साइज 10 किलोग्राम की है.

कैशलेस पेमेंट (Photo Credit; ETV Bharat)

2016 में बासमती को मिल चुका है GI टैग: गौरतलब हो कि 15 फरवरी 2016 को बासमती को GI टैग मिला था, ये देश के 7 राज्यों को मिला था जिनका जो क्षेत्रफल है, उसमें कुल 95 जिले इसके अंतर्गत आते हैं. जम्मू कश्मीर के 3, जम्मू, कटुआ और साम्बा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली का पूरा क्षेत्र और उत्तराखंड राज्य में देहरादून, हरिद्वार उधमसिंह नगर और नैनीताल में भी बासमती पर ज्यादा भरोसा करते हैं.

देश से 70% बासमती होता है एक्सपोर्ट: वहीं यूपी वेस्ट के 30 जिले भी इसमें शामिल हैं, जिनमें सहारनपुर से लेकर पीलीभीत, बरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं आदि जिले में बासमती उगाया जाता है. इसमें 1200 क्विंटल बीज मौजूद हैं. बता दें देश से 70 प्रतिशत बासमती export होता है. जो बीज है उसकी गुणवत्ता उसे खास बनाती है.



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