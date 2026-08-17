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अयोध्या में अलौकिक दृश्य: फूलों से सजे सोने-चांदी के झूले पर विराजे रामलला, झूलनोत्सव शुरू

अयोध्या: श्रीराम मंदिर में रामलला के गर्भगृह में झूलनोत्सव का दिव्य और भव्य आयोजन शुरू हो गया है. झूलनोत्सव के दौरान गर्भगृह में विराजमान उत्सव मूर्ति यानी चल विग्रह को स्वर्ण जड़ित चांदी से निर्मित आकर्षक झूले पर विराजमान कराया गया है. झूले को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. जहां श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है.

वातावरण भक्ति और उल्लास से भरा: झूलनोत्सव के दौरान मंदिर का वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर है. धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान के समक्ष भक्त सखियों का स्वरूप धारण कर भक्ति गीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं. कजरी गीतों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है. गीत-संगीत और भजनों की मधुर धुनों के बीच श्रद्धालु रामलला के झूला बिहार का दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं.