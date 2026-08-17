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अयोध्या में अलौकिक दृश्य: फूलों से सजे सोने-चांदी के झूले पर विराजे रामलला, झूलनोत्सव शुरू

कजरी गीतों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

अयोध्या में अलौकिक दृश्य
अयोध्या में अलौकिक दृश्य (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 10:46 AM IST

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अयोध्या: श्रीराम मंदिर में रामलला के गर्भगृह में झूलनोत्सव का दिव्य और भव्य आयोजन शुरू हो गया है. झूलनोत्सव के दौरान गर्भगृह में विराजमान उत्सव मूर्ति यानी चल विग्रह को स्वर्ण जड़ित चांदी से निर्मित आकर्षक झूले पर विराजमान कराया गया है. झूले को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. जहां श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है.

वातावरण भक्ति और उल्लास से भरा: झूलनोत्सव के दौरान मंदिर का वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर है. धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान के समक्ष भक्त सखियों का स्वरूप धारण कर भक्ति गीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं. कजरी गीतों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है. गीत-संगीत और भजनों की मधुर धुनों के बीच श्रद्धालु रामलला के झूला बिहार का दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं.

सावन के पावन महीने में आयोजित होने वाला झूलनोत्सव रामनगरी की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है. इस दौरान अयोध्या के विभिन्न मठ-मंदिरों में भी भगवान श्रीराम, माता सीता और अन्य विग्रहों को झूले पर विराजमान कराकर विशेष पूजा-अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. वहीं राम मंदिर में शुरू हुए इस आयोजन ने झूलनोत्सव की परंपरा को पूरा किया जा रहा है. जहां सुबह से ही रामलला श्रद्धालुओं को झूले पर दर्शन दे रहे हैं. दोपहर में कुछ समय के लिए गर्भगृह में पहुंच रहे है.-राज कुमार दास, धार्मिक समिति के सदस्य

फूलों से सजे सोने-चांदी के झूले पर विराजे रामलला
फूलों से सजे सोने-चांदी के झूले पर विराजे रामलला (Photo Credit: ETV Bharat)

विशेष सजावट: मंदिर परिसर में झूलनोत्सव को लेकर विशेष सजावट की गई है. गर्भगृह में भगवान के झूले को आकर्षक ढंग से सजाने के साथ ही पूरे परिसर में भी उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है. श्रद्धालु भगवान के झूला दर्शन के साथ ही भजन-कीर्तन में शामिल होकर अपनी आस्था और भक्ति अर्पित कर रहे हैं.

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