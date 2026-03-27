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लखनऊ में खेल कौशल परीक्षण का आयोजन; 28 और 29 मार्च को रहेगा डायवर्जन, जानिये ट्रैफिक प्लान

लखनऊ : पुलिस भर्ती के खेल कौशल परीक्षण के लिए 28 और 29 मार्च को शहर में डायवर्जन रहेगा. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, शनिवार को सर्वोदय नगर और कुकरैल बंधा मार्ग प्रभावित रहेगा, जबकि रविवार को शहीद पथ और जनेश्वर मिश्र पार्क के आस-पास ट्रैफिक बदला रहेगा.