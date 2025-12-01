ETV Bharat / state

यूपी में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी से लुढ़केगा तापमान, चलेंगी सर्द हवाएं

एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार: केन्द्रीय पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी आंकडों के अनुसार, रविवार शाम 4 बजे बागपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 245, बुलंदशहर 254, गाजियाबाद 256, लखनऊ 133, नोएडा 279, ग्रेटर नोएडा में 268 रिकॉर्ड किया गया. ठण्डक में वृद्धि व तेज हवाओं के कारण एक्यूआई में तेजी से सुधार हुआ है. रविवार को नोएडा का एक्यूआई सबसे अधिक 279 रिकॉर्ड किया गया. जबकि लगभग 5 दिन पहले तक गाजियाबाद व आसपास के इलाकों में एक्यूआई 400 के पार चला गया था, जो कि बेहद खतरनाक स्तर पर था.

वहीं, 5 दिनों बाद पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर भी मैदानी इलाकों पर पड़ेगा. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना है. बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ेगी.

लखनऊ: यूपी में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. पश्चिमी और पूर्वी, दोनों इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हुआ है, जिससे अधिकतम व न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट शुरू हो गई है. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, सोमवार से उत्तरी-पश्चिम हवाएं चलने लगेंगी, जो अपने साथ नमी और ठंडक लाएंगी. इससे सुबह और शाम को पड़ने वाली ठंड में इजाफा होगा.

लखनऊ के विभिन्न सेंटरों का एक्यूआई : रविवार को शाम 5 बजे लालबाग में एक्यूआई 221, बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय 118, गोमतीनगर 121, केन्द्रीय विद्यालय लखनऊ 98, कुकरैल पिकनिक स्पाट पर 91 रहा. राजधानी में प्रदूषण स्तर भी एक सप्ताह पहले की अपेक्षा काफी कम हुआ है. औसत एक्यूआई 133 रिकॉर्ड किया गया, जो कि यलो जोन में आता है. वहीं लालबाग क्षेत्र में लगातार प्रदूषण औरेंज जोन में बना हुआ है.

लखनऊ में छाई रहेगी धुंध: लखनऊ में रविवार को सुबह-शाम के समय धुंध और कोहरा छाया रहा. सूरज निकलते ही धुंध व कोहरे का असर समाप्त हो गया. दिन में गुनगुनी धूप खिली जबकि, अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा और धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह-शाम के समय तेज रफ्तार उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं.

बरेली सबसे ठंडा : रविवार को बरेली उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान अमेठी में 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद फिर से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. सुबह व शाम के समय चलने वाली हवाओं की रफ्तार में इजाफा होगा. पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका मैदानी इलाको में असर 5-6 दिन बाद पड़ सकता है.



