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झांसी-ललितपुर में बारिश, यूपी के 27 जिलों में गरज-चमक संग Rain Alert, आज का मौसम जानिए

तपती यूपी के लिए राहत वाली खबर, इन जिलों में बारिश की चेतावनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश में अब गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया है. इसी के साथ बादलों की आवाजाही से उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को राहत मिलने की संभावना है. बीते 24 घंटों में झांसी और ललितपुर में बारिश हुई है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 27 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. चलिए जानते हैं यूपी के मौसम के बारे में. कब शुरू होगी बादलों की आवाजाही: पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा जिसके कारण आगामी 4 से 5 दिनों में प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी. कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने के कारण भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. भारत में इन राज्यों का तापमान सबसे अधिक. (Photo Credit; IMD) इन जिलों में झोंकेदार हवा की संभावना: अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र तेज हवा चल सकती है.