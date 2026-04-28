झांसी-ललितपुर में बारिश, यूपी के 27 जिलों में गरज-चमक संग Rain Alert, आज का मौसम जानिए
बांदा में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ तपिश, मौसम विज्ञानी बोले-तेज हवाएं भी चलेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 10:55 AM IST|
Updated : April 28, 2026 at 11:13 AM IST
लखनऊ: प्रदेश में अब गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया है. इसी के साथ बादलों की आवाजाही से उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को राहत मिलने की संभावना है. बीते 24 घंटों में झांसी और ललितपुर में बारिश हुई है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 27 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. चलिए जानते हैं यूपी के मौसम के बारे में.
कब शुरू होगी बादलों की आवाजाही: पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा जिसके कारण आगामी 4 से 5 दिनों में प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी. कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने के कारण भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.
इन जिलों में झोंकेदार हवा की संभावना: अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र तेज हवा चल सकती है.
बादल-बिजली गरजने की चेतावनी इन जिलों में: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र अलर्ट जारी.
मौसम लखनऊ का: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही हो सकती है. अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की और कमी होगी अधिकतम तापमान 39 वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बांद्रा सबसे गर्म जिला: सोमवार को भी उत्तर प्रदेश का बंदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहे वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में पहुंचने से झांसी और ललितपुर छिटपुट बारिश हुई. आने वाले दिनों में इसकी निम्न क्षोभमण्डलीय पुरवा हवाओं से संभावित प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप प्रदेश के पूर्वी भाग तक पहुंचने के साथ प्रदेश भर में बादलों की आवाजाही रहेगी. बादल गरजने एवं तेज झोंकेदार हवाओं के साथ संभावित बारिश से बुन्देलखंड सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों के तापमान में गिरावट और 28 अप्रैल से प्रदेश में लू की परिस्थितियों से राहत मिलने की संभावना है.
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