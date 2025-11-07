ETV Bharat / state

बेरोजगारों को अधूरी राहत: शिक्षकों के 7759 पदों पर होगी भर्ती, सामान्य शिक्षा में लेवल-2 का एक भी पद नहीं

कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि सरकार के साथ चर्चा के बाद भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई है. लेवल-1 में कुल 5636 पद भरे जाएंगे. इनमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 5000 पद और संस्कृत शिक्षा विभाग के 636 पद शामिल हैं. लेवल-2 में कुल 2123 पद होंगे. हालांकि ये सभी पद संस्कृत शिक्षा में निकाले गए हैं.

जयपुर: राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद आखिर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025-26 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. हालांकि सामान्य शिक्षा में लेवल 2 का एक भी पद सृजित नहीं किया गया. कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को 7 हजार 759 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया. इसकी आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगी. भर्ती परीक्षा 17 से 21 जनवरी 2026 के बीच ली जाएगी. रीट में सफल रहे 5.88 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पात्र हैं. हालांकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के बीच बेरोजगारों ने इस भर्ती को 'अधूरी राहत' बताया. राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शिक्षक भर्ती होने जा रही है.

• इंग्लिश - 221

• संस्कृत - 389

• गणित-विज्ञान-1046

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता : कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी 7 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे. रीट पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ही इसमें भाग ले सकेंगे. आवेदन में आवेदक को प्राथमिकता क्रम (प्रारंभिक शिक्षा या संस्कृत शिक्षा विभाग) स्पष्ट करना होगा. संस्कृत शिक्षा विभाग के लेवल-1 पदों के लिए अलग से आवेदन करना होगा. परीक्षा का आयोजन 17 से 21 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा. बोर्ड के अनुसार परीक्षा के बाद रिजल्ट मेरिट के आधार पर जारी किया जाएगा. इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों को संबंधित जिलों में नियुक्तियां दी जाएंगी.

पास होने के लिए न्यूनतम अंक

वर्ग नॉन-टीएसपी क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र सामान्य 60 60 ओबीसी/एमबीसी/EWS/SC 55 55 ST (टीएसपी) 55 36 विधवा/परित्यकता 50 36 निशक्तजन 40 40 सहारिया जनजाति 36 -

बेरोजगारों को एतराज : बेरोजगार संघ ने भर्ती को अधूरी राहत बताया. पदों की संख्या को लेकर नाराजगी जताई. संघ के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि सरकार की ओर से सीमित पदों पर निकाले नोटिफिकेशन से बेरोजगारों का विश्वास टूटा है. सरकार को इस पर रिव्यू करना चाहिए. हजारों स्कूलों में शिक्षक पद रिक्त हैं, लेकिन सामान्य शिक्षा में लेवल-2 का एक भी पद सृजित नहीं किया गया. केवल संस्कृत शिक्षा के पदों पर नोटिफिकेशन निकाल कर इतिश्री कर ली. लेवल-1 में भी पद इतने सीमित हैं कि प्रतियोगिता और कठिन हो जाएगी. बहरहाल, राजस्थान में शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति ने बेरोजगार युवाओं में एक बार फिर उम्मीद जगाई है, लेकिन सीमित पदों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच ये अधूरी राहत साबित हो रही है. अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार हर जिले में रिक्त पदों की वास्तविक संख्या सार्वजनिक करे ताकि शिक्षण व्यवस्था और युवाओं, दोनों का भविष्य स्थिर हो सके.