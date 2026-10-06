उत्तराखंड में 11 अक्टूबर तक बारिश होगी, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, 9 तक येलो अलर्ट
उत्तराखंड मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, 10 तक सभी जिलों में बारिश होगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 9:49 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड मौसम विभाग ने रविवार 11 अक्टूबर तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार कुछ स्थानों पर बारिश होगी. 10 अक्टूबर तक राज्य के सभी जिलों में ये बारिश होगी तो 11 अक्टूबर को सिर्फ पर्वतीय जिलों में ही बादल बरसेंगे. इस दौरान येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग ने रविवार तक का पूर्वानुमान जारी किया: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज मंगलवार 6 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. राज्य के पहाड़ी जिलों में 4200 मीटर और इससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होगी. इस दौरान बादल जोर से गरजेंगे तो वज्रपात भी हो सकता है. मौसम विभाग के अनुसार आज कहीं-कहीं बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. बिजली गिरने के दौरान जान-माल का नुकसान होने की आशंका भी है.
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11 अक्टूबर को मैदानी जिले शुष्क रहेंगे: मौसम विभाग ने बुधवार 7 अक्टूबर, गुरुवार 8 अक्टूबर, शुक्रवार 9 अक्टूबर और शनिवार 10 अक्टूबर को भी मौसम का ऐसा ही पूर्वानुमान जारी किया है. रविवार 11 अक्टूबर को मौसम का मिजाज थोड़ा बदलेगा. इस दिन उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ही कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी. राज्य के दो मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि मौसम विभाग ने 9 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है.
दिनांक 04.10.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी https://t.co/wHaG9KV6tv— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) October 4, 2026
उत्तराखंड के शहरों का तापमान: राजधानी देहरादून में हालांकि अभी मौसम अच्छा बना हुआ है, लेकिन धीरे-धीरे ठंड दस्तक देने व वाली है. आज देहरादून का अधिकतम तापमान 27 °C और न्यूनतम तापमान 19 °C है. हरिद्वार में देहरादून से तापमान थोड़ा सा ज्यादा है. आज हरिद्वार का अधिकतम तापमान 28°C और न्यूनतम तापमान 21°C है. दोनों शहरों के अधिकतम तापमान जहां सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री का अंतर है.
उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में देहरादून और हरिद्वार से ज्यादा तापमान है. रुद्रपुर का अधिकतम तापमान लगभग 30°C से 32°C और न्यूनतम तापमान 22°C के आसपास है. कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में मौसम अच्छा बना हुआ है. यहां का अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम तापमान 20°C रहने का अनुमान है.
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