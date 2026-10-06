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उत्तराखंड में 11 अक्टूबर तक बारिश होगी, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, 9 तक येलो अलर्ट

उत्तराखंड का मौसम अपडेट ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विभाग ने रविवार 11 अक्टूबर तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार कुछ स्थानों पर बारिश होगी. 10 अक्टूबर तक राज्य के सभी जिलों में ये बारिश होगी तो 11 अक्टूबर को सिर्फ पर्वतीय जिलों में ही बादल बरसेंगे. इस दौरान येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग ने रविवार तक का पूर्वानुमान जारी किया: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज मंगलवार 6 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. राज्य के पहाड़ी जिलों में 4200 मीटर और इससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होगी. इस दौरान बादल जोर से गरजेंगे तो वज्रपात भी हो सकता है. मौसम विभाग के अनुसार आज कहीं-कहीं बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. बिजली गिरने के दौरान जान-माल का नुकसान होने की आशंका भी है.