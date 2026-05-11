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'भिवानी में पानी की नहीं होगी कोई समस्या, पानी पहुंचाने के लिए मशीनों की क्षमता बढ़ाई जायेगी'- सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने के लिए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भिवानी पहुंची थीं.

MINISTER SHRUTI CHAUDHARY
सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 11, 2026 at 2:56 PM IST

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भिवानीः हरियाणा की महिला बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी सोमवार को भिवानी दौरे पर थीं. मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा के साथ भिवानी जिला में नहरी पानी की कोई कमी नहीं है. वे खुद इस चीज की मॉनिटरिंग कर रही हैं. नहर से जलघरों और डिग्यिों तक पानी पहुंचाने के लिए मशीनों की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि फुल कैपेसिटी से पानी जलघरों को मिल पाए.

भिवानी में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहेगी: उन्होंने कहा कि इसके लिए वे पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा से बात करेंगी. पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को उन्होंने पहले ही कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कह दिया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि भिवानी जिला में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी.

भिवानी दौरे पर श्रुति चौधरी (ETV Bharat)

'सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को सुलझाया जायेगा': सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कहा कि "लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों और मंत्रियों से बात करके सुलझा कर सफाई व्यवस्था को दुरूस्त किया जाएगा."

12 ज्योर्तिलिंगों में सबसे पहला ज्योर्तिलिंग है सोमनाथ मंदिर: मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि "सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की सांस्कृतिक अखंडता और आत्मसम्मान का पर्व है. सोमनाथ मंदिर 12 ज्योर्तिलिंगों में सबसे पहला ज्योर्तिलिंग माना जाता है. लंबे समय के बाद इस ज्योर्तिलिंग को फिर से नए स्वरूप में तैयार किया गया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है. यह बात उन्होंने भिवानी के जोगीवाला मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर अपने संबोधन में कही."

स्वाभिमान पर्व पर चित्र प्रदर्शनीः मौके पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई. मौके पर उनके साथ भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ व बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि सहित आमजनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ऑनलाईन माध्यम से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया.

भाजपा की बंगाल में जीत ऐतिहासिक: बंगाल चुनाव मे भाजपा की जीत को सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा की मेहनत है, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर कार्य किया. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष जरूर होना चाहिए. विपक्ष के पास कमजोर लीडरशिप है. विपक्ष के लोगों को जमीन पर आकर मेहनत करनी चाहिए.

सोना न खरीदने पर सिंचाई मंत्री बोलीं: प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी यात्रा न करने, सोना न खरीदने और ईंधन की बचत किए जाने संबंधी प्रश्र पर उन्होंने कहा कि "विश्व में परिस्थितियां बदली है. पीएम के मुंह से खुद यह बात आई है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए. यदि ध्यान रखकर कार्य किया जाएगा तो यह समय बगैर कठिनाइयों के बीत जाएगा." नीयत

ये भी पढ़ें-सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बोले सीएम नायब सैनी- 'सोमनाथ के लिए हरियाणा से 8 जून को रवाना होगी विशेष ट्रेन'

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