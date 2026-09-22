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यूपी में त्योहारों पर नहीं होगी बिजली की किल्लत, वैकल्पिक व्यवस्था और फीडरवार निगरानी पर विभाग का फोकस

लखनऊ : अगले माह कई बड़े त्यौहार हैं. इनमें सबसे बड़ा पर्व दीपावली आ रहा है. इस फेस्टिवल पर बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है. लोग अपने घरों को सजाते हैं तो बिजली की डिमांड बहुत बढ़ जाती है. लिहाजा, पावर कारपोरेशन ने अभी से इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है, जिससे निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सके. प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन रणवीर प्रसाद ने मंगलवार को प्रदेश की विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की.

उन्होंने सभी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बिजली उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास करने के निर्देश दिए. कहा कि बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जहां से भी बिजली की व्यवस्था संभव हो, वहां से आवश्यक इंतजाम किए जाएं. उन्होंने भविष्य में कोयले की कमी के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बेहतर योजना तैयार करने पर जोर दिया.

प्रमुख सचिव ने निर्देशित किया कि आपूर्ति की फीडर वाइज मॉनिटरिंग की जाए, साथ ही विद्युत वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट कार्ययोजना के साथ परिणाम देने के निर्देश दिए. उन्होंने नगरीय, तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति, फीडर मीटरों के आंकड़ों और वितरण व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मानकों की जानकारी ली.

अध्यक्ष ने कहा कि फीडर स्तर के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण करते हुए जहां भी कमियां सामने आएं, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करें. अधिक लाइन हानि वाले फीडरों और क्षेत्रों में फीडरवार कार्य योजना बनाकर नियमित कार्रवाई की जाए. अध्यक्ष ने प्रदेश के वितरण निगम के कार्यों की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देशित किया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए अभी से प्रभावी योजना बना ली जाए, जिससे उस दौरान सभी को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.