4G OPS मशीनों से राशन वितरण में नहीं होगी नेटवर्क की समस्या, KYC अपडेट भी आसान
नई 4G OPS मशीनों से पीडीएस दुकानों में राशन वितरण में लगने वाला समय काफी कम हो गया है.
Published : May 25, 2026 at 4:09 PM IST
हांसी: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राशन डिपो संचालकों को नई 4-G OPS मशीनों से राशन दिया जा रहा है. राशन डिपो पर अब लंबी कतार नहीं है. नई व्यवस्था में POC मशीन पर फिंगरप्रिंट की बजाय आई स्कैनिंग की सुविधा भी दी है. इससे बुजुर्ग लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कई बार उंगलियों की रेखाएं मिट जाने के कारण फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाते थे और राशन लेने में परेशानी आती थी.
राशन वितरण प्रणासी हुआ और पारदर्शीः हरियाणा वासियों के लिए राशन व्यवस्था से जुड़ी बड़ी राहत की खबर है. प्रदेश सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम किया है. BPL राशन कार्ड धारकों को समय पर पूरा राशन मिल सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धांधली पर रोक लगाई जा सके. हांसी शहर समेत गांवों के राशन डिपो में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की ओर से यहां 5जी पीओएस मशीनें भेज दी गई हैं.
हरियाणा में 40.69 लाख बीपीएल कार्डधारक: वर्तमान में हरियाणा में 9247 राशन डिपो संचालित हैं, जहां से करीब 40.69 लाख BPL कार्ड धारक राशन प्राप्त कर रहे हैं. अब तक डिपो संचालकों के पास 2G सिस्टम वाली मशीनें थीं, जिनमें नेटवर्क की समस्या के चलते लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था. इन तस्वीरों में आप देख सकते है कि नई 4G तकनीक लागू होने के बाद राशन वितरण प्रक्रिया तेज ओर सुचारु रूप से चल रही है.
क्या बोले डीपी संचालकः डिपो संचालक धर्मवीर मंजोका ने बताया कि "डिपो पर नई 4-G मशीन आने से उन्हें काफी राहत मिली है. पहले इस्तेमाल हो रही 2G मशीनें बहुत धीमी गति से काम करती थीं, जिसके कारण राशन वितरण में काफी समय लगता था. नेटवर्क की समस्या के चलते कई बार लोगों को लंबी लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ता था. नई मशीनों की व्यवस्था लागू होने से राशन वितरण प्रक्रिया पहले से अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक है, जिससे डिपो संचालकों और राशन कार्ड धारकों दोनों को फायदा मिलेगा."
क्या बोले हांसी एसडीएमः हांसी के एसडीएम राजेश खोथ ने बताया कि "नई 4G OPS मशीनें पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक हैं. नई तकनीक लागू होने से राशन वितरण प्रक्रिया तेज होगी और कम समय में ज्यादा काम किया जा सकेगा. एसडीएम ने कहा कि इस मशीन में फिंगर प्रिंट के साथ साथ आई स्कैनिंग जैसी सुविधाओं से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को लंबी प्रतीक्षा से भी राहत मिलेगी."