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IPL 2026 : 'इकाना' में होगी LSG vs KKR की टक्कर, पंत और रहाणे की कप्तानी पर सवाल

लखनऊ: IPL 2026 के तहत रविवार शाम 7:30 बजे इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने-सामने होंगे. दोनों टीमों के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है, लेकिन आंकड़े और मौजूदा फॉर्म दोनों कप्तानों ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं.





लखनऊ का अपना घरेलू मैदान उसके लिए बदकिस्मत साबित हो रहा है. पिछले सीजन में यहां 8 में से 6 मैच हारने वाली LSG इस साल भी 3 घरेलू मैच गंवा चुकी है. इकाना की धीमी पिच पर LSG के बल्लेबाज रन बनाने में जूझ रहे हैं. स्ट्राइक रेट कम होने से स्थानीय फैंस भी मायूस हैं.





पंत की कप्तानी और फॉर्म दोनों पर उठ रहे सवाल

लगातार चार हार के बाद पंत की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं. पंत खुद भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. सनराइजर्स के खिलाफ 67 रन की पारी के बाद उनका बल्ला खामोश है. पिछली 5 पारियों में सिर्फ 72 रन बने हैं. राजस्थान के खिलाफ शून्य पर आउट होना और 160 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेलना उनकी मैच्योरिटी पर सवाल खड़े करता है. पंत की कप्तानी में LSG ने 21 में से 13 मैच गंवाए हैं.





'लैपटॉप वाली रणनीति' पर उठे सवाल

स्थानीय क्रिकेट गलियारों में चर्चा है कि टीम के प्रदर्शन विश्लेषकों की 'लैपटॉप वाली सलाह' और मैनेजमेंट का दखल टीम का नैसर्गिक खेल बिगाड़ रहा है. निकोलस पूरन और एडन मार्क्रम जैसे महंगे विदेशी खिलाड़ी दबाव में दिख रहे हैं. वहीं, मुकुल चौधरी जैसा स्थानीय टैलेंट एक अच्छी पारी के बाद संघर्ष कर रहा है.



KKR भी मुश्किल में, रहाणे की कप्तानी फेल

दूसरी तरफ KKR ने 38 साल के अजिंक्य रहाणे पर दांव लगाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा है. रहाणे की कप्तानी में KKR 20 में से 12 मैच हार चुकी है. टीम का संयोजन स्थिर नहीं है. रचिन रविंद्र जैसे बड़े खिलाड़ी को बेंच पर बैठाना और फिन एलन-टिम सीफर्ट के बीच लगातार बदलाव से साफ है कि थिंक-टैंक खुद भ्रमित है. गेंदबाजी भी कमजोर है. वरुण चक्रवर्ती का जादू नहीं चल रहा और तेज गेंदबाजी में धार नहीं दिख रही. टीम सिर्फ रिंकू सिंह के भरोसे है.





प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले कोच और खिलाड़ी

मैच से पहले LSG के स्पिन कोच कार्ल क्रो ने माना कि बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी नेट्स में बहुत मेहनत कर रहे हैं. हम एक अच्छी पारी से बस एक मैच दूर हैं. हमारे सभी बल्लेबाज क्वालिटी खिलाड़ी हैं. ओपनिंग जोड़ी में बदलाव पर क्रो ने कहा कि टीम सही तालमेल खोज रही है. जब आप अच्छा नहीं खेल रहे होते हैं तो कॉम्बिनेशन बदलते हैं. स्थिरता जरूरी है. एक बार सही जोड़ी मिल गई तो हम उसी के साथ रहेंगे.



पिच पर उन्होंने कहा कि काली मिट्टी हो या लाल, हमें सामने वाले खेल पर ध्यान देना है. पिच के बारे में पहले से धारणा बनाकर आप अपना खेल सीमित कर लेते हैं, जो भी पिच हो, हालात के हिसाब से ढलना होगा. वहीं, KKR की तरफ से अनुकूल रॉय ने कहा कि लगातार मौके मिलने से कॉन्फिडेंस आया है. मैं तैयार हूं और जिन चीजों की जरूरत है उन पर काम कर रहा हूं. काफी अच्छा फील कर रहा हूं.

