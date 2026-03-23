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उत्तराखंड में 30 मार्च को स्कूल और सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद, जानिए क्यों?

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने महावीर जयंती की छुट्टी को लेकर चल रहे सारे असमंजस को खत्म कर दिया है. उत्तराखंड सरकार की तरफ से महावीर जयंतीकी छुट्टी का आदेश जारी हो गया है. महावीर जयंती की छुट्टी 30 मार्च सोमवार को रखी गई है. पहले ये छुट्टी 31 मार्च मंगलवार को रखी गई थी. यानी अब 31 मार्च को सभी सरकारी कार्यकाल खुलेंगे, और 30 मार्च को बंद रहेगे.

दरअसल, पहले सरकारी कैलेंडर में महावीर जयंती 31 मार्च को घोषित की गई थी, लेकिन जैन कैलेंडर के अनुसार महावीर जयंती 30 मार्च को है. इसीलिए सरकार ने महावीर जयंतीकी छुट्टी में संशोधन किया और उसे 30 मार्च को करने का आदेश किया है.

महावीर जयंतीकी छुट्टी को लेकर सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें साफ किया गया है कि महावीर जयंती की 31 मार्च की छुट्टी में संशोधन करते हुए उसे 30 मार्च किया गया है. यानी अब 30 मार्च को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. वहीं 31 मार्च को यथावत खुलेंगे.

30 मार्च सोमवार को महावीर जयंतीमिलने सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई. क्योंकि 29 मार्च को रविवार पड़ रहा है और उससे अगले दिन 30 मार्च सोमवार को महावीर जयंतीकी छुट्टी मिल गई. इस तरह इस वीकेंड पर कर्मचारियों को लगातार दो छुट्टी मिलेगी.