ईद को लेकर कानपुर में रहेगा डायवर्जन, बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, इन रास्तों से नहीं जा सकेंगे वाहन
नमाज के दौरान ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों की ओर जाने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 10:03 PM IST
कानपुर : ईद-उल-फितर के मौके पर नमाज को देखते हुए शहर में व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. यातायात पुलिस की ओर से जारी डायवर्जन प्लान के अनुसार 20 और 21 मार्च 2026 को सुबह 6 बजे से नमाज समाप्ति तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी, ताकि नमाजियों को किसी तरह की असुविधा न हो और यातायात सुचारु बना रहे.
डायवर्जन के तहत शहर के कई प्रमुख मार्गों और चौराहों पर वाहनों की आवाजाही में बदलाव किया गया है. लाल इमली, बकरमंडी, गोल चौराहा, जरीब चौकी, 80 फीट रोड, चमनगंज, हलीम कॉलेज, काकादेव और आसपास के क्षेत्रों में भारी और सामान्य वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध या रूट परिवर्तन किया गया है. इन मार्गों से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा.
नमाज के दौरान ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों की ओर जाने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा, जिससे भीड़भाड़ और जाम की स्थिति न बने.
यातायात पुलिस ने नमाजियों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है. दोपहिया और चारपहिया वाहनों को निर्धारित स्थानों जैसे ईदगाह के पास, बेनाझाबर, बकरमंडी और अन्य चिन्हित स्थलों पर पार्क करने की सलाह दी गई है, ताकि सड़कों पर अव्यवस्था न फैले.
यातायात पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करें और अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित मार्गों पर जाने से बचें. किसी भी असुविधा की स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर 9305104340 व 9305104387 पर संपर्क किया जा सकता है. पुलिस ने यह भी कहा कि वाहन चालक एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दें, जिससे किसी की जान बचाने में मदद मिल सके.
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