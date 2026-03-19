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ईद को लेकर कानपुर में रहेगा डायवर्जन, बदली रहेगी ट्रैफ‍िक व्‍यवस्‍था, इन रास्‍तों से नहीं जा सकेंगे वाहन

ईद को लेकर कानपुर में रहेगा डायवर्जन. ( Photo Credit; ETV Bharat )