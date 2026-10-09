कोयला कर्मियों के पीएफ के 727.67 करोड़ डूबने की होगी CBI जांच, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर कोल कर्मियों ने पीएफ के डूबे पैसे के मामले की सीबीआई जांच होगी. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 12:30 AM IST
धनबादः कोयला कर्मियों के भविष्य निधि (PF) की बड़ी रकम के निवेश और उसके डूबने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा आदेश दिया है.
Coal Employees Welfare Association, Dhanbad की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ₹727.67 करोड़ के नुकसान से जुड़े पूरे मामले की जांच CBI से कराने का निर्देश दिया है. मामला Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) में Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO) की ओर से किए गए करीब 1300 करोड़ के निवेश से जुड़ा है. DHFL के संकट में आने के बाद CMPFO की बड़ी रकम फंस गई और करीब 727.67 करोड़ के नुकसान का मामला सामने आया.
10 सितंबर को कोर्ट ने उठाए थे बेहद गंभीर सवाल
इस मामले की सुनवाई के दौरान 10 सितंबर 2026 को झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने CMPFO को हुए सैकड़ों करोड़ रुपये के नुकसान और अधिकारियों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे. उस समय कोर्ट ने संबंधित पक्षों से यह स्पष्ट करने को कहा था कि मामले में FIR या आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई प्रस्ताव है या नहीं. अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि जब आंतरिक जांच और विभागीय कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई थी, तब CMPFO की ओर से दायर हलफनामे में एक अधिकारी को लगभग दोषमुक्त करने जैसा रुख कैसे अपनाया गया.
कोर्ट ने मामले में CBI का हलफनामा भी जरूरी माना था
28 सितंबर को CBI ने अपना जवाब दिया था. Coal Employees Welfare Association, Dhanbad के सचिव संजीव कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, 10 सितंबर के आदेश के बाद 28 सितंबर को CBI ने हाईकोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया. श्रीवास्तव के मुताबिक, CBI ने अदालत को बताया कि यदि हाईकोर्ट जांच का आदेश देती है तो CBI इस मामले की जांच कर सकती है. यानी अब तक मामला इस सवाल पर था कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। 8 अक्टूबर को हाईकोर्ट के आदेश के बाद उस स्थिति में निर्णायक बदलाव आया है. अब CBI के सामने मामले की जांच का रास्ता खुल गया है.
1300 करोड़ रु कहां लगाए गए और ₹727 करोड़ कैसे डूबे?
पूरा मामला CMPFO की उस निवेश प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें करीब ₹1300 करोड़ DHFL में लगाए गए थे. याचिका में आरोप लगाया गया था कि DHFL की आर्थिक स्थिति को लेकर पहले ही चिंता जताई गई थी और निवेश वापस निकालने की सलाह भी दी गई थी. इसके बावजूद रकम निकालने में देरी हुई बाद में DHFL दिवालिया हो गई और CMPFO को करीब ₹727.67 करोड़ का नुकसान हुआ.
यही वह बिंदु है जिस पर अब CBI की जांच सबसे महत्वपूर्ण होगी—निवेश का निर्णय कैसे हुआ, चेतावनी के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई और नुकसान के लिए जिम्मेदारी किसकी है. याचिका में यह भी आरोप है कि CMPFO के फंड मैनेजरों की ओर से DHFL की वित्तीय स्थिति को लेकर जून 2019 में चिंता जताई गई थी.
सबसे बड़ा सवाल— विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद भी पैसा क्यों नहीं निकाला गया?मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है. याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि DHFL की स्थिति को लेकर चेतावनी मिलने के बावजूद समय रहते निवेश वापस नहीं लिया गया. इसके बाद जब स्थिति बिगड़ी तो करीब ₹727.67 करोड़ की रकम फंस गई. अब इन सवालों का जवाब CBI जांच में तलाशा जाएगा.
अब CBI जांच में यह पता लगाया जाना महत्वपूर्ण होगा
- निवेश का फैसला किस स्तर पर लिया गया?
- निवेश के लिए कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई?
- DHFL की वित्तीय स्थिति को लेकर अधिकारियों को कब-कब जानकारी मिली?
- विशेषज्ञों या फंड मैनेजरों की चेतावनी पर क्या कार्रवाई की गई?
- रकम वापस निकालने में देरी क्यों हुई?
- देरी के लिए कौन जिम्मेदार था?
- नुकसान होने के बाद रकम की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए?
- और सबसे अहम—क्या पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की आपराधिक लापरवाही, साजिश या विश्वासघात का पहलू था?
सिर्फ Commercial Loss’ बताने पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
10 सितंबर के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने CMPFO की ओर से दाखिल हलफनामे में मामले को महज commercial loss के रूप में देखने पर गंभीर आपत्ति जताई थी. अदालत ने कहा था कि जब नुकसान सैकड़ों करोड़ रुपये का है और आरोप यह है कि विशेषज्ञों की सलाह के बावजूद इतनी बड़ी राशि वापस नहीं निकाली गई, तो विभागीय जांच पूरी होने से पहले ही यह निष्कर्ष निकालना कि इसमें आपराधिक साजिश या आपराधिक विश्वासघात का कोई तत्व नहीं है, उचित नहीं है.
पूर्व CMPFO कमिश्नर को लेकर भी उठे थे सवाल
मामले में तत्कालीन CMPFO कमिश्नर अनिमेष भारती के खिलाफ 17 मई 2024 को charge-sheet/memorandum जारी किए जाने की जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब विभागीय और आंतरिक जांच पूरी नहीं हुई थी, तब किसी अधिकारी को लगभग दोषमुक्त करने वाला निष्कर्ष कैसे दिया जा सकता है. अदालत ने यहां तक सवाल उठाया था कि कहीं इस मामले को दबाने या साथी अधिकारियों को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही. कोर्ट के 10 सितंबर के आदेश में यह भी कहा गया था कि हलफनामे को देखने पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ जांच की शुरुआत PIL दाखिल होने के बाद हुई.
कोर्ट ने कोयला मंत्रालय से भी मांगा था जवाब
10 सितंबर के आदेश में अदालत ने कोयला मंत्रालय के Secretary, Joint Secretary और Financial Adviser से हलफनामा मांगा था. इनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि मामले में criminal action, जिसमें FIR भी शामिल है, शुरू करने का कोई प्रस्ताव है या नहीं. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकारी अधिकारी के पास विवेकाधीन शक्ति हो सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता.
अब CBI जांच से सामने आएगा पूरा सच
आज के आदेश के बाद मामला केवल विभागीय जांच या प्रशासनिक जवाब तक सीमित नहीं रह गया है. अब केंद्रीय जांच एजेंसी के स्तर पर यह पड़ताल हो सकती है कि ₹1300 करोड़ के निवेश से लेकर ₹727.67 करोड़ के नुकसान और उसके बाद की कार्रवाई तक पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ. यानी अब जांच की दिशा केवल यह पता लगाने तक सीमित नहीं होगी कि पैसा क्यों डूबा, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि क्या पैसा डूबने से पहले उसे बचाने का पर्याप्त अवसर मौजूद था और उस समय जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या किया.
संजीव श्रीवास्तव बोले- कर्मचारियों के PF की रकम का हिसाब जरूरी
Coal Employees Welfare Association, Dhanbad के सचिव संजीव कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने CBI से हलफनामा (Affidavit) मांगा था. इसके बाद 28 सितंबर को CBI ने अपना हलफनामा दाखिल किया और अदालत को बताया कि यदि हाईकोर्ट आदेश देती है तो CBI मामले की जांच कर सकती है. उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दे दिया है. उनके मुताबिक, यह मामला सिर्फ एक निवेश के नुकसान का नहीं है, बल्कि कोयला कर्मियों के भविष्य निधि से जुड़ी बड़ी रकम और उसकी जवाबदेही का मामला है.
धनबाद के लिए क्यों अहम है यह मामला?
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनहित याचिका Coal Employees Welfare Association, Dhanbad की ओर से दायर की गई थी. यानी जिस रकम को लेकर विवाद है, वह सीधे तौर पर कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि से जुड़ी है. करीब ₹1300 करोड़ के निवेश में से ₹727.67 करोड़ के नुकसान का मामला सामने आया है. अब हाईकोर्ट के CBI जांच के निर्देश के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच एजेंसी निवेश प्रक्रिया, निर्णय लेने वाले अधिकारियों, चेतावनियों की अनदेखी और नुकसान के बाद उठाए गए कदमों की किस तरह जांच करती है.
मजबूत निष्कर्ष
कोयला कर्मियों के PF के सैकड़ों करोड़ रुपये के नुकसान का मामला अब CBI की जांच तक पहुंच गया है. 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने जहां संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा था, वहीं 28 सितंबर को CBI ने अपने हलफनामे में अदालत के आदेश पर जांच करने की बात कही. अब 8 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने CBI जांच का निर्देश देकर मामले की जांच का रास्ता साफ कर दिया है. अब सवाल सिर्फ ₹727.67 करोड़ के नुकसान का नहीं, बल्कि यह पता लगाने का है कि यह नुकसान आखिर हुआ कैसे, किसकी भूमिका रही और क्या समय रहते इसे रोका जा सकता था.
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