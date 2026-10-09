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कोयला कर्मियों के पीएफ के 727.67 करोड़ डूबने की होगी CBI जांच, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

कोल कर्मी (धनबाद) ( Etv Bharat )

धनबादः कोयला कर्मियों के भविष्य निधि (PF) की बड़ी रकम के निवेश और उसके डूबने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा आदेश दिया है.

Coal Employees Welfare Association, Dhanbad की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ₹727.67 करोड़ के नुकसान से जुड़े पूरे मामले की जांच CBI से कराने का निर्देश दिया है. मामला Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) में Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO) की ओर से किए गए करीब 1300 करोड़ के निवेश से जुड़ा है. DHFL के संकट में आने के बाद CMPFO की बड़ी रकम फंस गई और करीब 727.67 करोड़ के नुकसान का मामला सामने आया.