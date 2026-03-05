20 मार्च से नहरबंदी: डीडवाना-कुचामन जिले में पेयजल व्यवस्था की चुनौती, विभाग अलर्ट
कुचामन जिले में 20 मार्च से 3 मई तक नहरबंदी रहेगी. 8 शहरों व 785 गांवों की पेयजल आपूर्ति प्रभावित होगी.
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में आगामी 20 मार्च से शुरू होने जा रही डेढ़ महीने की नहरबंदी को लेकर जलदाय विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. इंदिरा गांधी मुख्य नहर में साफ-सफाई और मरम्मत कार्य के चलते 20 मार्च से 3 मई तक पानी की आपूर्ति बंद रहेगी, जिसका सीधा असर जिले की पेयजल व्यवस्था पर पड़ेगा.
नहरी परियोजना के अधिशासी अभियंता अजीत सिंह ने बताया कि पंजाब स्थित फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य के कारण नहरबंदी की घोषणा की गई है. इस अवधि में जिले की पेयजल आपूर्ति पूरी तरह वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहेगी.
नोखा दैया डेम बनेगा मुख्य सहारा: नहरबंदी को देखते हुए जलदाय विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. जिले के 8 शहरों और 785 गांवों में जलापूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और स्थानीय स्रोतों को सक्रिय करने का काम तेज कर दिया गया है. नहरी परियोजना के अधीक्षण अभियंता पी.एस. तंवर के अनुसार विभाग का मुख्य फोकस नोखा दैया डेम में अधिकतम जल भंडारण पर है.
वर्तमान में यहां 10 हजार मिलियन लीटर से अधिक पानी संग्रहित किया जा चुका है, जबकि डेम की कुल क्षमता 10,110 एमएलडी है. यह डेम नहरबंदी के दौरान जिले के लिए प्रमुख सहारा बनेगा. हालांकि, मौजूदा भंडारण लगभग 30 दिन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त है, जबकि नहरबंदी 45 दिन की घोषित है और आवश्यकता पड़ने पर 60 दिन तक बढ़ सकती है. ऐसे में जल प्रबंधन विभाग के सामने संसाधनों का संतुलित उपयोग बड़ी परीक्षा साबित होगा.
टैंकरों से भी होगी आपूर्ति: सहायक अभियंता राजपाल सिंह ने बताया कि नहरी पानी के साथ-साथ स्थानीय जल स्रोतों को भी पूरी तरह सक्रिय किया जा रहा है. जिले के सभी नलकूपों और हैंडपंपों को चिन्हित कर उनकी जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका समुचित उपयोग किया जा सके. इसके अलावा आवश्यकता अनुसार पानी के टैंकरों के जरिए भी जलापूर्ति की जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाएं सुचारु रखने के लिए जोनवार विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जो हैंडपंपों की मरम्मत और नलकूप संचालन की निगरानी करेंगी.
इन शहरों और गांवों पर रहेगा विशेष फोकस: सहायक अभियंता सिंह ने बताया कि डेढ़ महीने की नहरबंदी के दौरान जिले के डीडवाना, लाडनू, खाटू, बोरावड़, कुचामन सिटी, मकराना, परबतसर और नावा शहर सहित 785 गांवों में जलापूर्ति प्रभावित होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर का पानी डीडवाना-कुचामन जिले में सिंचाई के लिए उपयोग नहीं लिया जाता है, इसलिए इसका असर सिर्फ पेयजल व्यवस्था पर ही पड़ेगा.
बूस्टर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई: सिंह ने बताया कि पानी बचाने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है. इसी क्रम में कल सुबह से पूरे जिले में अवैध कनेक्शन काटने, पानी के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और बूस्टर लगाने वालों को नोटिस देने का अभियान शुरू किया जाएगा. अधिकारियों ने जिलेवासियों से अपील की है कि नहरबंदी के दौरान पानी का उपयोग अत्यंत मितव्ययता से करें, अनावश्यक व्यर्थ बहाव से बचें और विभाग का सहयोग करें, ताकि सभी तक समान रूप से पेयजल पहुंचाया जा सके.