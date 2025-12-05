ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्रः विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर सदन में होगी विशेष चर्चा, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में फैसला

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 8 दिसंबर को एक घंटे विधि-व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी.

There will be a special discussion on law and order and other issues
स्पीकर रबींद्रनाथ महतो (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 5, 2025 at 4:29 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 4:41 PM IST

रांचीः शीतकालीन सत्र के दौरान विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर झारखंड विधानसभा में एक घंटे का विशेष चर्चा होगी. शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद स्पीकर कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सोमवार 8 दिसंबर को सदन की कार्यवाही के दौरान विशेष चर्चा कराने का निर्णय लिया गया.

विधानसभाध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए एक घंटा अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है. आगामी सोमवार को सदन की कार्यवाही के बाद विधि व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि कार्यमंत्रणा की बैठक में विपक्ष के द्वारा सदन में सवालों का जवाब सही मिलने का आग्रह किया गया, जिस पर सरकार के द्वारा समुचित जवाब मिलने का आश्वासन दिया गया.

जानकारी देते स्पीकर रबींद्रनाथ महतो (ईटीवी भारत)

बैठक में विधानसभाध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के अलावे सदन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर आदि मौजूद थे. गौरतलब है कि विपक्ष की ओर से विधि व्यवस्था को लेकर सदन में विशेष चर्चा की लगातार मांग की जा रही थी, जिसपर आखिरकार सत्ता पक्ष ने सहमति जताई तो है मगर इसमें अन्य मुद्दों को भी शामिल कर इसे खास नहीं बल्कि सामान्य बनाने की कोशिश की गई है.

शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष बनायेगा 7 दिसंबर को रणनीति

शीतकालीन सत्र को लेकर जहां सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी की है, वहीं विपक्ष 7 दिसंबर यानी रविवार को रणनीति बनाने जा रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में रविवार शाम 7 बजे से होने वाली इस बैठक में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जायेगी. इस बैठक में भाजपा के अलावे आजसू और लोजपा विधायक के भी मौजूद रहने की संभावना है.

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा. पहले दिन औपचारिकता पूरी करने के बाद सदन के अंदर दिवंगत नेता एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. सोमवार को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी जिसमें सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा.

