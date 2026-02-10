इस बार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर विशेष योग का शुभ संयोग, जानिए
भगवान शंकर के भक्तों के लिए अत्यंत शुभ संयोग में इस बार रविवार को मनाई जाएगी महाशिवरात्रि.
Published : February 10, 2026 at 1:25 PM IST
कुचामन सिटी: फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि इस बार विशेष आध्यात्मिक महत्व लेकर आ रही है. शिवभक्तों के लिए यह मौका केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और शिव कृपा प्राप्ति का महापर्व है. इस बार महाशिवरात्रि पर बन रहे शुभ योग और संयोग इसे और भी विशेष बना रहे हैं.
शास्त्री कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि 15 फरवरी को शिवरात्रि मनाई जाएगी. इसी दिन चतुर्दशी तिथि का रात्रि काल में प्रवेश होने से रात्रि पूजा का श्रेष्ठ योग बन रहा है. चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम 5:04 बजे से शुरू होगी. यह 16 फरवरी शाम 5:34 बजे तक रहेगी. व्रत की पारणा 16 फरवरी को की जाएगी. यह पावन रात्रि विशेष शुभ योग में पड़ने से अत्यंत फलदायी है.
ये खास योग: शिवरात्रि को बन रहे लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग और चतुर्ग्रही योग भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं. ये योग मान-सम्मान, धन, तेज, सौभाग्य और कार्यों में सफलता दिलाने वाले हैं. शास्त्री कन्हैयालाल ने बताया कि इस बार संपूर्ण तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. इसे सभी कार्यों में सफलता देने वाला योग माना गया है. बुध और सूर्य के संयोग से बुधादित्य योग बनेगा, जो ज्ञान, बुद्धि और निर्णय क्षमता को प्रबल करता है. शुक्रादित्य योग के प्रभाव से प्रेम, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी. इन योग से यह महाशिवरात्रि भक्ति और साधना के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जा रही है. शास्त्रों में शिव नाम जप, दान-पुण्य और रात्रि पूजा को मानसिक शांति और आत्मबोध का श्रेष्ठ साधन बताया गया है.
इस शिवरात्रि पर बेहद दुर्लभ योग
- लक्ष्मी नारायण राजयोग:मकर राशि में मंगल और चंद्र की युति से बन रहा है. यह योग धन, ऐश्वर्य और राजसी सुख देता है.
- बुधादित्य योग: कुंभ राशि में सूर्य-बुध का संयोग. यह योग बुद्धि, ज्ञान, वाक् सिद्धि और करियर में सफलता देता है.
- शुक्रादित्य योग: सूर्य और शुक्र का योग. यह सौंदर्य, सुख, वैभव और वैवाहिक जीवन में मधुरता लाता है.
- चतुर्ग्रही योग: कुंभ राशि में चार ग्रहों का संयोग. यह योग तेज, मान-सम्मान और कार्यों में विजय दिलाता है.
