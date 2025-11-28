ETV Bharat / state

SCERT-DIET के एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक स्ट्रक्चर में होगा बड़ा बदलाव, कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव

विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की.

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की समीक्षा बैठक. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 28, 2025 at 8:18 PM IST

देहरादून: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पृथक शिक्षक संवर्ग के गठन की घोषणा की. इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयार की गई नियमावली को अब कैबिनेट में शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा.

एससीईआरटी में कुल 121 पदों का पुनर्गठन किया गया: राज्य गठन के बाद पहली बार एससीईआरटी और डायट के प्रशासनिक व अकादमिक ढांचे में बड़े स्तर पर सुधार की पहल की जा रही है. नई संरचना का उद्देश्य शिक्षण-प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना और छात्रों को उच्च स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना है. एससीईआरटी में कुल 121 पदों का पुनर्गठन किया गया है. इनमें 58 अकादमिक और 63 पैरा-अकादमिक पद शामिल हैं.

दोनों संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा: इसी तरह डायटों के लिए भी नई संरचना तैयार कर ली गई है, जिसके अनुरूप दोनों संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा. मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को नई नियमावली को कैबिनेट में प्रस्तुति के लिए जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं. नई नियमावली लागू होने के बाद एससीईआरटी और डायटों में लंबे समय से रिक्त पड़े अकादमिक और पैरा-अकादमिक पदों को शीघ्र भरा जाएगा, जिससे प्रशिक्षण गतिविधियों में तेजी आएगी.

नियुक्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी: इसके साथ ही समग्र शिक्षा योजना के तहत प्रदेशभर में उच्चीकृत विद्यालयों में आवश्यकतानुसार नए पदों का सृजन किया जाएगा. चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके. विभाग में अधिकारियों की कमी दूर करने के लिए भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षण संस्थानों का मजबूत ढांचा ही बच्चों के भविष्य को मजबूत करता है. सरकार का प्रयास है कि राज्य में स्कूल शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को देश में उदाहरण बनाया जाए. जल्द लागू होने वाली यह नई नियमावली उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है.

