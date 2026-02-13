विधानसभा में खाद-बीज और शिक्षक ट्रांसफर पर हंगामा, अपनों के सवालों में घिरी सरकार
राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान खाद-बीज वितरण और थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर पर जोरदार हंगामा हुआ.
Published : February 13, 2026 at 1:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान खाद-बीज वितरण और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जोरदार हंगामा हुआ. पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला. सरकार अपनी ही पार्टी के विधायकों के सवालों से घिरी दिखी. सदन में रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, महुआ में जल जीवन मिशन के कार्य, बांदीकुई के रेहड़िया और अमन सागर बांध को ERCP से जोड़ने तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के भुगतान जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
खाद-बीज वितरण पर तीखी बहस: प्रश्नकाल में विधायक इंदिरा मीणा ने प्रदेश में किसानों को समय पर खाद-बीज न मिलने का मुद्दा उठाया और सरकार के दावों पर सवाल किए. उन्होंने कहा कि उपलब्धता के आंकड़े सही हो सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को खाद नहीं मिल रही. उन्होंने कहा कि बीच में खाद-बीज रोकने वाला कौन हैं और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब देते हुए कहा कि डिमांड और सप्लाई के आंकड़े पारदर्शी हैं. 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की गई है, जो मांग से अधिक है. कभी-कभी किसानों के एक साथ आने से लाइन लग जाती है. हल्की-फुल्की कालाबाजारी की शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन कंपनी से रैक के जरिए सीधी आपूर्ति में घोटाले की गुंजाइश नहीं है. निलंबित डीलरों की बहाली पर सवाल पर मंत्री ने कहा कि लापरवाही पर कार्रवाई हुई और संतोषजनक जवाब मिलने पर बहाली की गई. फर्टिलाइजर में 107 एफआईआर, बीज में 5 एफआईआर दर्ज हुईं, 605 कारण बताओ नोटिस जारी हुए, 178 लाइसेंस निलंबित किए गए, 28 गिरफ्तारियां हुईं और 27 फैक्ट्रियां सील की गईं. उन्होंने राजनीतिक दबाव से इनकार किया.
तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर असमंजस: विधायक गोविंद प्रसाद ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर पर सवाल उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि फिलहाल पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन अत्यावश्यक मामलों में सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद स्थानांतरण हो सकते हैं. 2018 में कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, पूर्ण दृष्टिहीन और 100% दिव्यांग शिक्षकों के सहमति पत्र पर तबादले हुए थे. नई ट्रांसफर नीति प्रक्रियाधीन है, उसके बाद ही आगे फैसला होगा. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर शिक्षकों को गुमराह करने का आरोप लगाया और टाइमलाइन मांगी. इस पर मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने एक भी तबादला नहीं किया, जबकि भाजपा सरकार में 2200 तबादले हुए.
रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पर जवाब: विधायक कल्पना देवी ने रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, स्पीड लिमिट, साइलेंस जोन और जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों पर सवाल किए. उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि लाडपुरा में 15 दुर्घटनाएं हुईं. कोटा में 11 बैठकें हो चुकी हैं. 2025 में 10.13 लाख से अधिक चालान किए गए, जिसमें नशे में वाहन चलाने के मामले शामिल हैं. दुर्घटना बीमा योजना में घायल को ₹50,000 और मृत्यु पर ₹5 लाख की सहायता मिलती है.
महुआ में जल जीवन मिशन पर भ्रष्टाचार के आरोप: विधायक राजेंद्र मीणा ने महुआ क्षेत्र में जल जीवन मिशन के कार्यों पर सवाल उठाया. मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों को स्वीकार किया. उन्होंने जानकारी दी कि ईडी और सीबीआई जांच में 200 से अधिक अधिकारी दोषी पाए गए, 16 सीसी और चार्जशीट दायर हुईं. दोषियों पर मुकदमे दर्ज हैं. आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी एसीबी में प्रकरण हैं. उन्होने कहा कि गर्मियों में पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, कुछ मामलों में कोर्ट स्टे के कारण चरणबद्ध व्यवस्था होगी.
ERCP में शामिल होंगे रेहड़िया और अमन सागर बांध: विधायक भागचंद टांकड़ा ने दौसा के बांधों को ERCP से जोड़ने पर सवाल किया. इस पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बताया कि बांदीकुई का रेहड़िया और अमन सागर बांध संशोधित पीकेसी योजना में शामिल हैं. डीपीआर केंद्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है. भागचंद टांकड़ा के सवाल पर मंत्री ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में रेहड़िया बांध तीन बार भरा है, जिसकी भराव क्षमता 187 एमसी है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भुगतान: डॉ. जसवंत सिंह यादव ने लंबित भुगतानों पर सवाल उठाया. मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य में 91 लाख से अधिक लाभार्थी हैं. दिसंबर तक की पेंशन खातों में भेज दी गई. बैंक विलय से 11 लाख बिल रिवर्ट हुए, जिनमें 95% का भुगतान हो चुका है. शेष 50-70 हजार लाभार्थियों को 31 मार्च तक भुगतान कर दिया जाएगा. भविष्य में समस्या से बचने के लिए पोर्टल विकसित किया जाएगा.
थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता पर चर्चा: प्रदेश में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि का मामला एक बार फिर विधानसभा में उठा. विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने गंगानगर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर पर सवाल किया, जहां अब तक कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ. इस पर सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि थैलेसीमिया अनुवांशिक बीमारी है और इसका स्थायी उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांट है. उन्होंने बताया कि मां योजना में ₹25,000 तक उपचार, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ₹10 लाख तक सहायता और ₹1200 मासिक सहायता दी जा रही है.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट निशुल्क बताया जा रहा है और साथ ही ₹10 लाख तक सहायता की बात की जा रही है, तो इसमें विभेद नजर आता है. इस पर मंत्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि भारत संबल योजना में 52 गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर 9 से 11 लाख रुपये तक का खर्च आता है, जिसे सरकार द्वारा निशुल्क कवर किया जाता है. सदन में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच सहायता राशि और ट्रांसप्लांट सुविधा को लेकर सवाल-जवाब का दौर चला.
अपने ही विधायकों के निशाने पर सरकार: राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में सरकार को अपने ही विधायकों ने घेर लिया. विधायक कल्पना देवी ने रोड सेफ्टी एक्शन प्लान के मानकों, स्पीड लिमिट और जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों पर सवाल उठाए. वहीं, कालीचरण सराफ ने निजी विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं का मुद्दा उठाकर कार्रवाई की मांग की. सामाजिक न्याय सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भुगतान में देरी पर डॉ. जसवंत सिंह यादव ने सरकार से जवाब तलब किया. सदन में इन मुद्दों पर तीखी चर्चा हुई और मंत्रियों को स्पष्टीकरण देना पड़ा.
