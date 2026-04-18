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पंचायत समिति हांसी प्रथम की बैठक में जोरदार हंगामा, बहसबाजी के बाद बैठक स्थागित

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हांसी: जिला बनने के बाद पहली बार पंचायत समिति खंड प्रथम की बैठक शनिवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई. विकास कार्यों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते बैठक में मौजूद चेयरमैन के पक्ष और विपक्ष के पंचायत समिति सदस्यों के बीच में बहसबाजी हो गई. बैठक के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया. जब वाइस चेयरमैन सोमबीर महला और कई समिति सदस्यों ने चेयरमैन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए करीब 15.57 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के बिलों में गड़बड़ी के आरोप लगाए. एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए गए. इस दौरान हंगामा बहुत ज्यादा हो गया. इस कारण खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को बैठक रद्द करनी पड़ी. बिलों के अप्रूवल पर चल रहा है विवाद: आपको बता दें कि पंचायत समिति हांसी प्रथम की चेयरमैन शीला देवी और हांसी प्रथम के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अशोक मेहरा के द्वारा मामले को शांत किया गया. बैठक के दौरान जीडी-पीडी के कार्यों को अप्रूवल, कार्यालय के फुटकर खर्चों की अप्रूवल और पिछले विकास कार्यों के बिलों को अप्रूवल दी जानी थी. बैठक में जब पुराने बिलों की पेमेंट पर विचार विमर्श होना शुरू हुआ था. कुछ पंचायत समिति सदस्यों ने बिलों पर ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर दिया. बिलों में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए गए. इस पर बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ है. विवाद बढ़ता देकर बीडीपीओ ने बैठक को रद्द कर दिय. हंगामा के बाद पंचायत समिति हांसी प्रथम की बैठक स्थागित (Etv Bharat)