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पंचायत समिति हांसी प्रथम की बैठक में जोरदार हंगामा, बहसबाजी के बाद बैठक स्थागित

पंचायत समिति हांसी प्रथम की बैठक में 15 करोड़ रुपये की गड़बड़ी पर जोरदार हंगामा हुआ. हंगामे के बाद बैठक को स्थागित कर दिया गया.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 18, 2026 at 5:44 PM IST

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हांसी: जिला बनने के बाद पहली बार पंचायत समिति खंड प्रथम की बैठक शनिवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई. विकास कार्यों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते बैठक में मौजूद चेयरमैन के पक्ष और विपक्ष के पंचायत समिति सदस्यों के बीच में बहसबाजी हो गई. बैठक के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया. जब वाइस चेयरमैन सोमबीर महला और कई समिति सदस्यों ने चेयरमैन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए करीब 15.57 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के बिलों में गड़बड़ी के आरोप लगाए. एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए गए. इस दौरान हंगामा बहुत ज्यादा हो गया. इस कारण खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को बैठक रद्द करनी पड़ी.

बिलों के अप्रूवल पर चल रहा है विवाद: आपको बता दें कि पंचायत समिति हांसी प्रथम की चेयरमैन शीला देवी और हांसी प्रथम के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अशोक मेहरा के द्वारा मामले को शांत किया गया. बैठक के दौरान जीडी-पीडी के कार्यों को अप्रूवल, कार्यालय के फुटकर खर्चों की अप्रूवल और पिछले विकास कार्यों के बिलों को अप्रूवल दी जानी थी. बैठक में जब पुराने बिलों की पेमेंट पर विचार विमर्श होना शुरू हुआ था. कुछ पंचायत समिति सदस्यों ने बिलों पर ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर दिया. बिलों में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए गए. इस पर बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ है. विवाद बढ़ता देकर बीडीपीओ ने बैठक को रद्द कर दिय.

हंगामा के बाद पंचायत समिति हांसी प्रथम की बैठक स्थागित (Etv Bharat)

15 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का आरोपः विरोध कर रहे बीडीसी सदस्य रघबीर का आरोप है कि "पिछले तीन वर्षों के दौरान समिति द्वारा करवाए गए विकास कार्यों में पारदर्शिता का अभाव रहा है. असंतुष्ट सदस्यों ने दावा किया कि साढ़े 15 करोड़ रुपये की राशि विकास कार्यों पर खर्च दिखाई गई है, लेकिन पंचायत समिति सदस्यों को पता ही नहीं है कि उनके वार्ड में काम हुआ है या नहीं.

पेमेंट अप्रूवल के एजेंडे पर सदस्यों में हो गया विवाद: खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अशोक मेहरा ने कहा कि हांसी प्रथम पंचायत समिति की साधारण बैठक बुलाई थी. कोरम पूरा होने पर बैठक शुरू कर दी गई थी, लेकिन बैठक के दौरान पुराने बिलों की पेमेंट अप्रूवल के एजेंडे पर समिति सदस्यों में आपसी विवाद हो गया. सभी समिति सदस्यों ने इस एजेंडे पर सहमति नहीं जताई. बैठक में हुए समिति सदस्यों के आपसी विवाद के कारण बैठक रद्द करनी पड़ी.

विवाद बढ़ने पर बैठक रद्दः अशोक मेहरा ने कहा कि "हांसी प्रथम पंचायत समिति की साधारण बैठक बुलाई गई थी. कोरम पूरा होने पर बैठक शुरू कर दी गई थी. लेकिन बैठक के दौरान पुराने बिलों की पेमेंट अप्रूवल के एजेंडे पर समिति सदस्यों में आपसी विवाद हो गया. सभी समिति सदस्यों ने इस एजेंडे पर सहमति नहीं जताई. बैठक में हुए समिति सदस्यों के आपसी विवाद के कारण बैठक रद्द करनी पड़ी."

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पंचायत समिति हांसी की बैठक
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MEETING OF PANCHAYAT SAMITI HANSI
HANSI PANCHAYAT SAMITI
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