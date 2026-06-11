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हरिद्वार में चल रही थी फिल्म की शूटिंग, बार एंड रेस्टोरेंट का बोर्ड लगाने पर लोगों ने किया हंगामा, जानिए पूरा मामला

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में एक फिल्म की शूटिंग को लेकर विवाद हो गया. फिल्म निर्माताओं द्वारा ड्राई एरिया में बार एंड रेस्टोरेंट का बोर्ड लगाने को लेकर स्थानीय लोग भड़क गए और उन्होंने जमकर हंगामा काटा. हंगामे के बाद धर्मशाला संचालकों ने आनन फानन में बोर्ड हटाया और तब जाकर यह मामला शांत हुआ. लोगों ने आरोप लगाया कि पैसों के लिए जानबूझकर हरिद्वार के धार्मिक और पौराणिक महत्व को बदनाम किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक हरिद्वार के एक भवन में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी. बीती रात फिल्म के किसी सीन को फिल्माने के लिए होटल के बाहर बार एंड रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा दिया. रात होने तक स्थानीय व्यापारी, पार्षद और कई समाजसेवी मौके पर इकठ्ठा हो गए. उनकी बिल्डिंग मालिकों और मुंबई से आए फिल्म निर्माताओं के साथ तीखी बहस हुई. लोगों ने जमकर विरोध किया तो तत्काल बोर्ड पर बार शब्द को मिटाया गया और तब जाकर मामला शांत हुआ. हालांकि किस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, किसी ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी. लेकिन फिल्म के सीन शूट करने वाले मुंबई से हरिद्वार आए थे और वो परमिशन की बात कहते नजर आए.

मां गंगा व्यापार मंडल के अध्यक्ष कशिश भाटिया ने बताया कि शाम के वक्त उन्होंने देखा कि होटल के बाहर बार एंड रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा दिया गया था, जो कि धार्मिक नगरी की मर्यादाओं के खिलाफ है. हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है, यहां मांस मदिरा पूरी तरह प्रतिबंधित है. किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बार एंड रेस्टोरेंट का बोर्ड लगाना गलत है, उन्हें नहीं पता कि किस फिल्म की शूटिंग चल रही है. लोगों के विरोध के बाद बोर्ड पर लिखे बार शब्द को मिटा दिया गया है.