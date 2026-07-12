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31 जुलाई को रिटायर होंगे मुख्य सचिव, श्रीनिवास को मिलेगा एक्सटेंशन या आएगा नया मुखिया ?

वरिष्ठता के आधार पर कई प्रमुख चेहरे दौड़ में. 1992 बैच के अभय कुमार का नाम प्रमुख दावेदारों में.

Srinivas took over the charge of Chief Secretary from the then Chief Secretary Sudhansh Pant.
तत्कालीन सीएस सुंधाश पंत ने श्रीनिवास ने सौंपा सीएस का कार्यभार (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 12, 2026 at 1:56 PM IST

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जयपुर: राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को लेकर चर्चा तेज हैं. श्रीनिवास 31 जुलाई को सेवानिवृत होंगे. प्रशासनिक एवं सियासी गलियारों में चर्चा है कि ब्यूरोक्रेसी को नया मुखिया मिलेगा या मौजूदा सीएस श्रीनिवास को एक्सटेंशन मिलेगा. इधर, मुख्य सचिव के सेवानिवृत्ति तिथि निकट आते ही प्रशासनिक गलियारों में इस पद के लिए लॉबिंग भी तेज हो गई है. वरिष्ठता के आधार पर कई प्रमुख चेहरे मुख्य सचिव की दौड़ में हैं. इनमें करीब आधा दर्जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 1993 बैच के अफसर हैं.

एक्सटेंशन नहीं मिला तो...: सचिवालय में चर्चा है कि अगर मुख्य सचिव श्रीनिवास को एक्सटेंशन नहीं दिया और सेवानिवृत्ति हो गई तो भाजपा सरकार के पौने 3 साल के शासन में ही प्रदेश को तीसरा मुख्य सचिव मिलेगा. सरकार बनते ही केंद्र में डेपुटेशन पर रहे सुधांश पंत को मुख्य सचिव बनाया गया था, लेकिन डेढ़ साल बाद ही वे केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए. तब केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहे वी श्रीनिवास को यहां मुख्य सचिव बनाया गया.

पढ़ें: राजस्थान में फेरबदल की आहट: ब्यूरोक्रेसी के बाद अब मंत्रिमंडल और संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी

दौड़ में ये आईएएस: वरिष्ठता के आधार पर बात करें तो सात आईएएस अधिकारी सीएस के पद की दौड़ में हैं. इनमें 1992 बैच के अभय कुमार का नाम प्रमुख है. इनके अलावा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे 1992 बैच के रजत कुमार मिश्रा एवं 1993 बैच के तन्मय कुमार, अखिल अरोड़ा, अपर्णा अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, संदीप वर्मा का नाम भी चर्चा में है. अखिल अरोड़ा और शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चहेते अफसरों में रहे हैं. अखिल अरोड़ा अभी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं तो शिखर अग्रवाल कई भारी भरकम विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव की भूमिका निभा रहे हैं.

मिल सकता है एक्सटेंशन: राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा ने कहा कि भाजपा सरकार में वरिष्ठता लांघकर मुख्य सचिव बनाने की परंपरा नहीं रही. यही वजह है कि केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे श्रीनिवास को भी मुख्य सचिव वरिष्ठता के आधार पर बनाया था, जबकि उनका नाम चर्चा में भी नहीं था. जहां तक श्रीनिवास की बात है वो काफी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं. उससे लगता है कि सरकार एक्सटेंशन दे सकती है. हालांकि, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है कि श्रीनिवास को एक्सटेंशन दें या ना दें.

कोई टकराव नहीं: गोधा ने कहा कि मुख्य सचिव श्रीनिवास भाजपा सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने को सक्रिय हैं. लगातार विभागवार बार बैठक कर काम की समीक्षा भी कर रहे हैं. एक-डेढ़ साल में ऐसा कभी देखने को भी नहीं मिला कि मुख्य सचिव का किसी मंत्री या मातहत अधिकारियों या मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई टकराव हुआ हो. मुख्य सचिव श्रीनिवास शांत रहकर काम करते हैं. भाजपा सरकार के लिए काफी सूटेबल हैं. ऐसे में संभावना यही है कि उन्हें एक्सटेंशन दिया जा सकता है.

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