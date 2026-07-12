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31 जुलाई को रिटायर होंगे मुख्य सचिव, श्रीनिवास को मिलेगा एक्सटेंशन या आएगा नया मुखिया ?

जयपुर: राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को लेकर चर्चा तेज हैं. श्रीनिवास 31 जुलाई को सेवानिवृत होंगे. प्रशासनिक एवं सियासी गलियारों में चर्चा है कि ब्यूरोक्रेसी को नया मुखिया मिलेगा या मौजूदा सीएस श्रीनिवास को एक्सटेंशन मिलेगा. इधर, मुख्य सचिव के सेवानिवृत्ति तिथि निकट आते ही प्रशासनिक गलियारों में इस पद के लिए लॉबिंग भी तेज हो गई है. वरिष्ठता के आधार पर कई प्रमुख चेहरे मुख्य सचिव की दौड़ में हैं. इनमें करीब आधा दर्जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 1993 बैच के अफसर हैं.

एक्सटेंशन नहीं मिला तो...: सचिवालय में चर्चा है कि अगर मुख्य सचिव श्रीनिवास को एक्सटेंशन नहीं दिया और सेवानिवृत्ति हो गई तो भाजपा सरकार के पौने 3 साल के शासन में ही प्रदेश को तीसरा मुख्य सचिव मिलेगा. सरकार बनते ही केंद्र में डेपुटेशन पर रहे सुधांश पंत को मुख्य सचिव बनाया गया था, लेकिन डेढ़ साल बाद ही वे केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए. तब केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहे वी श्रीनिवास को यहां मुख्य सचिव बनाया गया.

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दौड़ में ये आईएएस: वरिष्ठता के आधार पर बात करें तो सात आईएएस अधिकारी सीएस के पद की दौड़ में हैं. इनमें 1992 बैच के अभय कुमार का नाम प्रमुख है. इनके अलावा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे 1992 बैच के रजत कुमार मिश्रा एवं 1993 बैच के तन्मय कुमार, अखिल अरोड़ा, अपर्णा अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, संदीप वर्मा का नाम भी चर्चा में है. अखिल अरोड़ा और शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चहेते अफसरों में रहे हैं. अखिल अरोड़ा अभी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं तो शिखर अग्रवाल कई भारी भरकम विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव की भूमिका निभा रहे हैं.