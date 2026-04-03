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राजधानी में जनसंख्या और अपराध तो बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ी पुलिस की स्ट्रेंथ, आखिर कैसे रुकेंगी आपराधिक घटनाएं?

देहरादून: राजधानी देहरादून में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपराध के मामलों में बढ़ोतरी और ट्रैफिक व्यवस्था के बिगड़ते हालात लगातार चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. आम तौर पर इन स्थितियों के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि इन समस्याओं के पीछे पुलिस बल की कमी एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है.

दरअसल, प्रदेश के मैदानी जिलों में तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, जिसके साथ अपराध और ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ा है, लेकिन उसी अनुपात में पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पाई. उल्टा पुलिस की मदद करने वाले पीआरडी जवानों को भी कई बार बजट की कमी के कारण हटाया जाता रहा है. देहरादून में हाल के दिनों में हुई कुछ घटनाओं ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. राजपुर रोड पर खुलेआम हुई गोलीबारी में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई थी. इसी तरह कुछ समय पहले एक छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

प्रदेश में पुलिस बल की खासी कमी (Video-ETV Bharat)

इसके अलावा शहर में ही कुछ दिन पहले एक हिस्ट्रीशीटर को गैंगवार में गोलियों से छलनी कर दिया गया. ये सभी घटनाएं हाल के दिनों की हैं और देहरादून में इनकी काफी चर्चा रही. चर्चा इसलिए भी क्योंकि कभी देहरादून को रिटायरमेंट सिटी के रूप में जाना जाता था, जहां लोग शांत और सुरक्षित माहौल में रहने के लिए बसना पसंद करते थे. लेकिन पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण शहर की यह पहचान धीरे-धीरे बदलती नजर आ रही है.

इन बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर अक्सर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते हैं. आम लोगों से लेकर राजनीतिक दलों तक ने कई बार पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है. हालांकि पुलिस बल की कमी भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है. आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि पुलिस का ढांचा आज भी काफी हद तक उसी पुराने स्वरूप पर टिका हुआ है, जो दो दशक पहले के देहरादून के लिए तैयार किया गया था. साल 2001 के दौरान नागरिक पुलिस में इंस्पेक्टर के करीब 49 पद सृजित थे. इसी तरह सब इंस्पेक्टर के 596 पद और हेड कांस्टेबल के 641 पद निर्धारित किए गए थे.

उस समय सिपाहियों के 7299 पद पुलिस ढांचे में रखे गए थे. लेकिन यदि इन आंकड़ों की तुलना वर्तमान स्थिति से की जाए तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है. अब इंस्पेक्टर के पद बढ़ाकर करीब 275 कर दिए गए हैं और सब इंस्पेक्टर के पद भी बढ़ाकर लगभग 1300 कर दिए गए हैं. इसके साथ ही अपर उप निरीक्षक का नया पद सृजित किया गया है, जिसमें करीब 710 पद रखे गए हैं. हेड कांस्टेबल के पदों में भी करीब तीन गुना बढ़ोतरी करते हुए लगभग 2250 पद निर्धारित किए गए हैं.