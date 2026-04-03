राजधानी में जनसंख्या और अपराध तो बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ी पुलिस की स्ट्रेंथ, आखिर कैसे रुकेंगी आपराधिक घटनाएं?
देहरादून में पिछले कुछ सालों के दौरान अपराध बढ़े हैं. जिसकी असल वजह पुलिस बल की कमी भी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 3, 2026 at 3:10 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:24 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपराध के मामलों में बढ़ोतरी और ट्रैफिक व्यवस्था के बिगड़ते हालात लगातार चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. आम तौर पर इन स्थितियों के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि इन समस्याओं के पीछे पुलिस बल की कमी एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है.
दरअसल, प्रदेश के मैदानी जिलों में तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, जिसके साथ अपराध और ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ा है, लेकिन उसी अनुपात में पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पाई. उल्टा पुलिस की मदद करने वाले पीआरडी जवानों को भी कई बार बजट की कमी के कारण हटाया जाता रहा है. देहरादून में हाल के दिनों में हुई कुछ घटनाओं ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. राजपुर रोड पर खुलेआम हुई गोलीबारी में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई थी. इसी तरह कुछ समय पहले एक छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
इसके अलावा शहर में ही कुछ दिन पहले एक हिस्ट्रीशीटर को गैंगवार में गोलियों से छलनी कर दिया गया. ये सभी घटनाएं हाल के दिनों की हैं और देहरादून में इनकी काफी चर्चा रही. चर्चा इसलिए भी क्योंकि कभी देहरादून को रिटायरमेंट सिटी के रूप में जाना जाता था, जहां लोग शांत और सुरक्षित माहौल में रहने के लिए बसना पसंद करते थे. लेकिन पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण शहर की यह पहचान धीरे-धीरे बदलती नजर आ रही है.
इन बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर अक्सर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते हैं. आम लोगों से लेकर राजनीतिक दलों तक ने कई बार पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है. हालांकि पुलिस बल की कमी भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है. आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि पुलिस का ढांचा आज भी काफी हद तक उसी पुराने स्वरूप पर टिका हुआ है, जो दो दशक पहले के देहरादून के लिए तैयार किया गया था. साल 2001 के दौरान नागरिक पुलिस में इंस्पेक्टर के करीब 49 पद सृजित थे. इसी तरह सब इंस्पेक्टर के 596 पद और हेड कांस्टेबल के 641 पद निर्धारित किए गए थे.
उस समय सिपाहियों के 7299 पद पुलिस ढांचे में रखे गए थे. लेकिन यदि इन आंकड़ों की तुलना वर्तमान स्थिति से की जाए तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है. अब इंस्पेक्टर के पद बढ़ाकर करीब 275 कर दिए गए हैं और सब इंस्पेक्टर के पद भी बढ़ाकर लगभग 1300 कर दिए गए हैं. इसके साथ ही अपर उप निरीक्षक का नया पद सृजित किया गया है, जिसमें करीब 710 पद रखे गए हैं. हेड कांस्टेबल के पदों में भी करीब तीन गुना बढ़ोतरी करते हुए लगभग 2250 पद निर्धारित किए गए हैं.
गृह विभाग द्वारा जब भी किसी प्रकार की जरूरत या डिमांड रखी जाती है, उसे पूरा करने की कोशिश की जाती है. अपराध मुक्त उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए समय-समय पर अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए जाते हैं.
-आनंद बर्धन, मुख्य सचिव, उत्तराखंड-
हालांकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति सिपाही के पदों को लेकर सामने आती है. पुलिस व्यवस्था में फील्ड स्तर पर गश्त और कानून व्यवस्था बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिपाहियों के कंधों पर ही होती है. ऐसे में उम्मीद की जाती है कि बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते अपराध के साथ सिपाहियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए. लेकिन इसके उलट सिपाही के पदों को बढ़ाने के बजाय घटाकर करीब 5750 तक सीमित कर दिया गया है. यही कारण है कि जमीनी स्तर पर पुलिस की मौजूदगी कई जगहों पर कम दिखाई देती है.
देहरादून में केवल अपराध ही नहीं बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी बड़ी चुनौती बन चुकी है. शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और वाहनों की संख्या में भी कई गुना इजाफा हुआ है. ऐसे में शहर के अधिकांश चौराहों और प्रमुख सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी जरूरी हो गई है. लेकिन पुलिस बल की कमी के कारण हर जगह पर्याप्त संख्या में जवान तैनात करना संभव नहीं हो पाता. पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था के अलावा वीआईपी ड्यूटी, कार्यक्रमों की सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी लगाया जाता है, जिससे ट्रैफिक और गश्त जैसी जिम्मेदारियों पर असर पड़ता है.
इसी कमी को पूरा करने के लिए कई जगहों पर पीआरडी जवानों की मदद ली जाती रही है. पीआरडी के जवान विभिन्न विभागों में काम करते हैं, लेकिन पुलिस विभाग के लिए उनका विशेष महत्व रहा है. ट्रैफिक नियंत्रण से लेकर कई अन्य कार्यों में ये जवान पुलिस की मदद करते रहे हैं. इसके बावजूद हाल ही में देहरादून पुलिस से करीब 100 पीआरडी जवानों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं.
युवा कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारी इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए यह फैसला चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. जब एक ओर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे समय में पीआरडी जवानों की संख्या कम होना पुलिस की परेशानी को और बढ़ा सकता है.
इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से पीआरडी जवान अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर भी हैं. उनकी मांग है कि उन्हें साल में 365 दिन काम दिया जाए और उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए. इन मांगों के बीच यदि पीआरडी जवान पुलिस के कार्यों से दूरी बनाए रखते हैं तो इसका असर सीधे कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन पर पड़ सकता है.
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