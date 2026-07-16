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बरेली: गन्ने के खेत में दिखा विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप

बरेली : गन्ने के खेत में दिखा विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के मंडनपुर जूनूबी गांव में उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब एक विशालकाय मगरमच्छ गन्ने के खेत में दिखाई दिया. खेत में काम करने पहुंचे किसानों ने मगरमच्छ को देखकर शोर मचा दिया. देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. खेत में दिखा विशालकाय मगर (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, खेत में मगरमच्छ के होने की सूचना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी. उसके बाद प्रधान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को अवगत कराया. सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया और रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया.

