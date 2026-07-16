बरेली: गन्ने के खेत में दिखा विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप
वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि मगरमच्छ के पास जाने, उसे घेरने या पकड़ने का प्रयास बिल्कुल न करें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 3:32 PM IST
बरेली: बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के मंडनपुर जूनूबी गांव में उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब एक विशालकाय मगरमच्छ गन्ने के खेत में दिखाई दिया. खेत में काम करने पहुंचे किसानों ने मगरमच्छ को देखकर शोर मचा दिया. देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.
दरअसल, खेत में मगरमच्छ के होने की सूचना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी. उसके बाद प्रधान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को अवगत कराया. सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया और रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया.
वन विभाग के रेंजर एसएस चौहान ने बताया कि प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम मगरमच्छ की तलाश में जुट गई है. उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा. रेस्क्यू पूरा होने के बाद मगरमच्छ को उसके प्राकृतिक आवास या किसी सुरक्षित जलाशय में छोड़ा जाएगा, ताकि वन्यजीव और ग्रामीण दोनों सुरक्षित रह सकें.
वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि मगरमच्छ के पास जाने, उसे घेरने या पकड़ने का प्रयास बिल्कुल न करें. इससे हादसा हो सकता है. यदि मगरमच्छ किसी अन्य स्थान पर दिखाई दे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. फिलहाल पूरे इलाके में वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है. वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को सतर्क रहने, बच्चों और पशुओं को खेतों के आसपास अकेले न भेजने की सलाह दी गई है.
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