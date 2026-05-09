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जाम मुक्त चारधाम रूट श्रद्धालुओं को दे रहा सुकून! सरपट दौड़ रही गाड़ियां, जानिए कैसे?

देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने खुद चारधाम मार्ग को निरीक्षण कर ट्रैफिक मैनेजमेंट का जायजा लिया था, जहां कमी थी, उसे करने को कहा था.

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जाम मुक्त चारधाम रूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 9, 2026 at 8:37 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा अपने चरम पर हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि पहुंचे रहे हैं. इन सबके बीच चारधाम यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं नहीं फैल रही है. चारधाम यात्रा मार्ग पर कहीं भी जाम जैसे ही समस्या देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे यात्री भी राहत की सांस ले रहे है. इस बार ये सब कैसे संभव हो पाया, इसकी जानकारी खुद चारधाम यात्रा के यातायात नोडल अधिकारी बनाए गए देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने दी.

देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि सरकार के स्पष्ट निर्देश दिए थे कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. इस दिशा में परिवहन विभाग ने काम किया भी, जिसके परिणाम सबके सामने है. परिवहन विभाग ने सबसे पहले ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया का आसान किया. इसी वजह से इस बार चेक पोस्ट पर वाहनों का लंबी-लंबी लाइन देखने को नहीं मिल रही है.

ग्रीन कार्ड सेंटर नारसन: देहरादून आरटीओ संदीप सैनी की माने तो जैसे ही चारधाम यात्रा में जाने वाला कोई वाहन उत्तराखंड की सीमा जैसे नारसन से प्रवेश करते है, तभी से ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. चारधाम के लिए सबसे पहला ग्रीन कार्ड सेंटर नारसन में ही बनाया गया है.

आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार नारसन ग्रीन कार्ड सेंटर पर ड्राइवरों के लिए तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया है. परिवहन विभाग का प्रयास यहीं है कि नारसन ग्रीन कार्ड सेंटर पर ही वाहनों के डॉक्यूमेंट चेक हो जाए और वहीं से व्यवस्थित तरीके से गाड़ियां आगे बढ़े.

चेक पोस्ट पर सिर्फ एक ही बार गाड़ियों को चेक किया जा रहा: इसके अलावा हरिद्वार सत्यनारायण चेक पोस्ट और हरबर्टपुर चेक पोस्ट पर भी गाड़ियों की सिर्फ एक बार चेकिंग की जा रही है. ताकि चारधाम जाने वाली गाड़ियों को आगे कहीं पर भी रोकने की जरूरत न पड़े. इसके अलावा अन्य चेक पोस्ट पर भी जरूरत के हिसाब से चेकिंग हो रही है.

20 हजार ग्रीन कार्ड बन चुके: देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि चारधाम यात्रा शुरू होने से लेकर अभी तक करीब 20 हजार ग्रीन कार्ड बन चुके है. जबकि बीते साल पूरे चारधाम यात्रा सीजन में मात्र 33 हजार ग्रीन कार्ड बने थे. इस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ट्रैफिक काफी हद तक कंट्रोल है.

चारधाम यात्रा रुट का निरीक्षण किया: देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि उन्होंने खुद चारधाम यात्रा रुट का निरीक्षण किया है. चारधाम यात्रा रुट पर ट्रैफिक सुगम है. केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड तक उन्हें जहां कहीं भी कोई कमी नजर आई, उसको दूर कराने के निर्देश दिए गए. इसी तरह से बदरीनाथ रूट पर कुछ जगहों पर सड़क चौड़ीकरण कर काम गतिमान है, इसीलिए वहां थोड़ा चुनौती जरूरी है. फिर भी पुलिस वहां पर अच्छे से ट्रैफिक को मैनेज कर रही है.

इसी तरह से गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के लिए सयाना चट्टी से हनुमान चट्टी तक पिछले मनसून सीजन में हुए लैंडस्लाइड के वजह से थोड़ा दिक्कते है. हालांकि वहां सड़कें खुली है. इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि सोनप्रयाग से आगे मार्ग संकरा होने की वजह से वाहन केवल सोनप्रयाग तक ही ले कर जाए. सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सर्विस चलाई जाती है, जिस पर बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त सेवा दी जाती है.

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