गैस बुकिंग को लेकर हिमाचल में बड़ा संदेश, व्यवसायिक सिलेंडरों और पेट्रोल-डीजल पर भी आया ये अपडेट

शिमला: मध्य पूर्व देशों अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष से रसोई गैस को लेकर जो चिंता और असमंजस का माहौल बना है, अब उसमें राहत की खबर सामने आ रही है. हिमाचल सरकार स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) पैट्रोल, डीजल के पर्याप्त भंडारण उपलब्ध हैं. ऐसे में उपभोक्ता अनावश्यक रूप से गैस की बुकिंग न करें और जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर मंगवाएं, ताकि हर उपभोक्ता तक समय पर गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके.

अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू और व्यवसायिक दोनों तरह के सिलेंडरों की आपूर्ति लगातार जारी है. फिलहाल प्रदेश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है. कई जगहों पर देखा गया कि आशंकाओं के कारण कुछ उपभोक्ताओं ने जरूरत से पहले ही सिलेंडर बुक कर दिए, जिससे वितरण व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव बन रहा है. इसी को देखते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं से संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है. शिमला में मुख्य सचिव ने पैट्रोल, डीजल, घरेलू व व्यावसायिक गैस ईधन की उपलब्धता के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यवसायिक गैस सिलेंडरों पर भी स्थिति स्पष्ट की है.

15 हजार सिलेंडर उपलब्ध