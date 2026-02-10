ETV Bharat / state

झारखंड में फिलहाल ठंड से राहत नहीं, गुमला का न्यूनतम पारा 5 डिग्री पहुंचा, चाईबासा सबसे ज्यादा गर्म

झारखंड में ठंड का प्रभाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. कई जिले के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है.

Jharkhand Weather
झारखंड का मौसम. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 10, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड में सर्दी का सितम जारी है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. बेशक, अधिकतम पारा सामान्य से थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन कुछ जिलों में न्यूनतम पारा अभी भी बरकरार है. धूप में हल्की गर्मी लग रही है तो शाम होते ही सर्दी सताने लगती है. कुछ दिन पूर्व तक ऐसा लगने लगा था, मानो सर्दी की विदाई शुरु हो गई है. लिहाजा, तापमान में उतार-चढ़ाव से लोगों के सेहत पर असर पड़ रहा है.

न्यूनतम पारा में कमी से सर्दी बढ़ी

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 10 फरवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गुमला जिला ने सबसे ज्यादा सर्दी की मार झेली है. गुमला का न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. दूसरे स्थान पर 7.1 डिग्री के साथ खूंटी जिला और 7.4 डिग्री का साथ लोहरदगा जिला तीसरे नंबर पर रहा है. रांची का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री, जमशेदपुर का 13.6 डिग्री. बोकारो का 8.7 डिग्री, डाल्टनगंज का 7.7 डिग्री और सिमडेगा का 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. वहीं पाकुड़, सरायकेला, कोडरमा और लातेहार का तापमान 10 डिग्री से 12.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है.

अधिकतम पारा में नहीं हुआ है कोई खास बदलाव

मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा गर्मी चाईबासा में महसूस की गई है. यहां का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा है. वहीं सरायकेला जिला 31.0 डिग्री के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि जमशेदपुर, बोकारो और डाल्टनगंज में पारा 29 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहा है. रांची का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. शेष जिलों में अधिकतम पारा 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है. मौसम केंद्र का मानना है कि 11 फरवरी तक तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है. इसका मतलब है कि कल भी सर्दी का दौर जारी रहेगा.

Jharkhand Weather
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौजन्य-मौसम विभाग)

आने वाले दिनों में सर्दी नहीं छोड़ने वाली पीछा

पूर्वानुमान की बात करें तो 12 फरवरी से न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है. इसके बाद अगले तीन दिनों तक फिर से न्यूनतम पारा में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है. आने वाले दिनों में सुबह के वक्त कुहासा और बाद में मौसम के साफ और शुष्क रहने की संभावना है. मौसम केंद्र की रिपोर्ट से साफ है कि अभी सर्दी से पीछा नहीं छूटने वाला है. क्योंकि मौसम केंद्र ने भी सर्दी से बचाव को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में अभी जारी रहेगा ठंड का सिलसिला, अधिकतम पारा चढ़ा, न्यूनतम पारा में उतार-चढ़ाव जारी

झारखंड में ठंड का प्रहार, सर्द हवा से बढ़ी ठिठुरन, गुमला में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर पहुंचा

झारखंड में बढ़ने लगा तापमान, अधिकतम पारा 31 डिग्री के पार, न्यूनतम पारा में भी बढ़ोतरी शुरू

TAGGED:

COLD IN JHARKHAND
JHARKHAND WEATHER REPORT
MINIMUM TEMPERATURE IN JHARKHAND
झारखंड में ठंड
JHARKHAND WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.