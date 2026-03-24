LPG क्राइसिस में भी बनारस के इस महाकिचन में एक दिन भी नहीं बुझा चूल्हा, जानें कैसे पकता है भोजन
विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का दावा है कि अभी तक एक भी दिन मंदिर न्यास के अन्न क्षेत्र में चूल्हा नहीं बुझा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 10:14 PM IST
वाराणसी : अमेरिका-इजराइल और ईरान में चल रहे युद्ध का ईंधन पर बड़ा असर पड़ रहा है. LPG क्राइसिस के कारण होटल, रेस्टोरेंट बंद हो गए है. गैस के लिए लोग परेशान हैं. हालांकि शिव की नगरी काशी इससे अछूती दिखाई दे रही है. इसकी बड़ी वजह यह है कि काशी के बारे में कहा गया है कि यहां कभी कोई भूखा नहीं सोता. एक तरफ जहां अन्नपूर्णा माता लोगों का पेट भरती हैं, तो भोलेनाथ खुद भिक्षा मांग कर अपने काशी वासियों तक भोजन पहुंचाते हैं.
यही वजह है कि विश्वनाथ मंदिर न्यास में इस भारी किल्लत के बाद भी हजारों लोगों का पेट प्रतिदिन भरा जा रहा है. विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का दावा है कि शुरू से लेकर अभी तक एक भी दिन मंदिर न्यास की तरफ से संचालित होने वाले अन्न क्षेत्र में चूल्हा नहीं बुझा है और ना ही भविष्य में बूझेगा. विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से संचालित होने वाले इस अन्न क्षेत्र में सिर्फ भक्त ही नहीं दंडी स्वामियों, संस्कृत विद्यालयों और सरकारी अस्पतालों में मरीज और उनके परिजनों के लिए विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट खाना तैयार करवा कर भिजवाता है.
गैस की कोई कमी नहीं : मंदिर के मुख्य कार्यालय अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा का कहना है कि मंदिर प्रबंधन के पास गैस की कोई कमी नहीं है. फिलहाल आगे अगर होगी भी तो विकल्प खुले हुए हैं. जिस तरह से पुराने वक्त में बड़े-बड़े भंडारे और किचन संचालित होते थे, वैसे ही विश्वनाथ मंदिर अपने किचन को आगे भी संचालित करेगा. इसके लिए लकड़ी, कोयल और अन्य चीजों का प्रबंध किया जाएगा, फिलहाल अभी कोई कमी नहीं है और ना ही होने की संभावना है.
15000 लोगों का बनता है खाना : वहीं मंदिर के इस महा किचन की व्यवस्था देखने वाले प्रबंधक शोभित पाठक ने कहा, प्रतिदिन दोनों वक्त का मिलाकर 15000 लोगों के लिए इस किचन में खाना तैयार होता है. यहां पर एक बार में अलग-अलग हाईटेक चूल्हे पर कई कुंतल चावल बनाने की व्यवस्था है. दाल, सब्जी, रायता, रोटी और अलग-अलग तरह के भोजन बनाकर खिलाएं जाते हैं.
फ्री में करा रहे भोजन : मंदिर के एसडीएम शंभू शर्मा का कहना है कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है कि यहां पर चूल्हा एक दिन भी नहीं बुझा है और ना बूझेगा. कोरोना काल में भी मंदिर में लोगों की बहुत मदद की थी. इसी तरह हम पूरी तरह से तैयार हैं और लोगों को प्रतिदिन भोजन निशुल्क खिला रहे हैं.
काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही अन्नपूर्णा मंदिर मठ में भी भक्तों के खाने-पीने का प्रबंध हर रोज होता है. यहां भी 20 से 25000 लोग प्रतिदिन निशुल्क भोजन करते हैं. बीच में गैस की क्राइसिस के कारण कुछ देर के लिए अन्नपूर्णा का रसोई घर बंद हुई थी, लेकिन प्रशासन ने फिर से शुरू करवाया और अब यह जारी है. मंदिर प्रशासन यहां भी भक्तों के लिए खास प्रबंध करके अपने इस महाकिचन को गैस की कमी के दौर में भी जारी रखे हुए हैं.
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