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LPG क्राइसिस में भी बनारस के इस महाकिचन में एक दिन भी नहीं बुझा चूल्हा, जानें कैसे पकता है भोजन

वाराणसी : अमेरिका-इजराइल और ईरान में चल रहे युद्ध का ईंधन पर बड़ा असर पड़ रहा है. LPG क्राइसिस के कारण होटल, रेस्टोरेंट बंद हो गए है. गैस के लिए लोग परेशान हैं. हालांकि शिव की नगरी काशी इससे अछूती दिखाई दे रही है. इसकी बड़ी वजह यह है कि काशी के बारे में कहा गया है कि यहां कभी कोई भूखा नहीं सोता. एक तरफ जहां अन्नपूर्णा माता लोगों का पेट भरती हैं, तो भोलेनाथ खुद भिक्षा मांग कर अपने काशी वासियों तक भोजन पहुंचाते हैं.

यही वजह है कि विश्वनाथ मंदिर न्यास में इस भारी किल्लत के बाद भी हजारों लोगों का पेट प्रतिदिन भरा जा रहा है. विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का दावा है कि शुरू से लेकर अभी तक एक भी दिन मंदिर न्यास की तरफ से संचालित होने वाले अन्न क्षेत्र में चूल्हा नहीं बुझा है और ना ही भविष्य में बूझेगा. विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से संचालित होने वाले इस अन्न क्षेत्र में सिर्फ भक्त ही नहीं दंडी स्वामियों, संस्कृत विद्यालयों और सरकारी अस्पतालों में मरीज और उनके परिजनों के लिए विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट खाना तैयार करवा कर भिजवाता है.

महाकिचन में एक दिन भी नहीं बुझा चूल्हा. (Video Credit; ETV Bharat)

गैस की कोई कमी नहीं : मंदिर के मुख्य कार्यालय अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा का कहना है कि मंदिर प्रबंधन के पास गैस की कोई कमी नहीं है. फिलहाल आगे अगर होगी भी तो विकल्प खुले हुए हैं. जिस तरह से पुराने वक्त में बड़े-बड़े भंडारे और किचन संचालित होते थे, वैसे ही विश्वनाथ मंदिर अपने किचन को आगे भी संचालित करेगा. इसके लिए लकड़ी, कोयल और अन्य चीजों का प्रबंध किया जाएगा, फिलहाल अभी कोई कमी नहीं है और ना ही होने की संभावना है.