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300 बेड, 2000 मरीज, फिर भी CT स्कैन नहीं: कुचामन के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज बना मजबूरी

कुचामनसिटी के जिला अस्पताल में 2000 मरीजों की प्रतिदिन की ओपीडी रहती है. यहां सीटी स्कैन की जरूरत महसूस की जा रही है.

district hospital in Kuchaman City
कुचामनसिटी का जिला अस्पताल (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
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कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के सबसे बड़े राजकीय जिला अस्पताल में आज भी सीटी स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे रोजाना मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कुचामन सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों, मकराना, नावा, चितावा, मौलासर, मंगलाना और परबतसर क्षेत्र के मरीज भी इसी अस्पताल पर निर्भर हैं. कुचामन शहर से तीन प्रमुख हाईवे गुजरते हैं, जहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं. दुर्घटनाओं में घायल कई मरीजों के सिर में गंभीर चोट (हेड इंजरी) होती है, लेकिन अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें अन्य शहरों के अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है. कई बार समय पर जांच नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है.इसी समस्या को लेकर शहरवासियों ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर राजकीय जिला अस्पताल में जल्द से जल्द सीटी स्कैन मशीन स्थापित करवाने की मांग की है.

शहरवासियों का कहना था कि जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में यह मूलभूत सुविधा नहीं होना चिंताजनक है. समाजसेवी एवं पार्षद फारुख टांक ने कहा कि कुचामन जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं होने के कारण मरीज निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों पर महंगी जांच कराने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल में यह सुविधा शुरू हो जाए तो हजारों लोगों को राहत मिलेगी और मरीजों को बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राजकीय जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. बलबीर ढाका ने बताया कि कुचामन का अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहां प्रतिदिन लगभग 2000 मरीजों की ओपीडी रहती है. उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन मशीन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है. अस्पताल प्रशासन की ओर से सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है.

कुचामनसिटी के जिला अस्पताल में CT स्कैन की जरूरत (ETV Bharat Kuchamancity)

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मंत्री से करेंगे मांग: डॉ. ढाका ने बताया कि स्थानीय विधायक एवं राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी से भी इस संबंध में आग्रह किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लग सके. उन्होंने कहा कि मशीन नहीं होने के कारण गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ता है और कई बार रास्ते में ही मरीजों की स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे परिवारों को बड़ी क्षति उठानी पड़ती है. अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन बाबूलाल कुमावत ने बताया कि उनके परिवार के एक सदस्य को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सीटी स्कैन सुविधा नहीं होने के कारण रात में दूसरे शहर में जाकर निजी सेंटर पर जांच करवानी पड़ी.

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महंगी पड़ती है निजी जांचें: विशेषज्ञों के अनुसार सीटी स्कैन मशीन से सिर की गंभीर चोट, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्रेन स्ट्रोक, ट्यूमर, कैंसर की स्टेजिंग तथा फेफड़ों और पेट की अंदरूनी बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है. वर्तमान में निजी सेंटरों पर सीटी स्कैन जांच का खर्च करीब 3500 से 6000 रुपए तक आता है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा आमतौर पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है.क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा शुरू होने से न केवल समय पर इलाज संभव होगा, बल्कि मरीजों को रेफर करने की संख्या भी कम होगी और हजारों लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी.

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